10 хороших новин 14 червня

● Непереможна українська армія відбила штурм і завдала лаптям втрат біля села Берестове, уроніла чергового алігатора і збила три крилаті ракети «калібр»,

● Сбербанк, Россільгоспбанк та Московський кредитний банк нарешті відключили від SWIFT. А два великих світових банки – американські JPMorgan Chase та Goldman Sachs перестали обслуговувати російський держборг. Балалайня прямує до дефолту

● Брянщину знову відвідала бавовна, цього разу опять у військову частину у місті Клинці. Пабліки лаптів пишуть, що снаряди зачепили частину військової бази, а також прилетіли у один із житлових будинків. Звісно то не ми

● На Донеччині хитрі і жадібні лапті притягли на металобрухт комплектуючі до свого ППО. Думали вбити таким чином двох зайців – і грошима розжитися і не потрапити на передову, але їх здала приймальниця. Тепер бойові їбанати і без грошей, і все одно потрапили на передову, але вже у піхоту

● Тим часом їхні брати за розумом на росії почали вирізати запчастини із припаркованих автомобілів, щоби потім продати замовникам, бо на росії з імпортними запчастинами дефіцит. Особливо часто зараз витягають фари і бампери з іномарок – це те, що найчастіше б’ється

● В Україну повертається аліекспрес – укрпошта і нова пошта завтра поновлюють поставки з Китаю. Точних термінів доставки не називають, проте обіцяють робити все, щоби повернути довоєнні показники.

● Нарешті в Україні можуть заборонити імпорт книжок з Росії та Білорусі і продаж раніше імпортованих. В’ятрович каже, що законопроєкт передбачає також майже повну заборону друку і ввезення творів громадян Російської Федерації (ідеться саме про громадян РФ, а не про мертвих росіян на кшталт Пушкіна з Достоєвським). До того ж російською мовою видаватимуться тільки оригінальні твори, а не переклади. Світова література, новинки, класика – тільки українською.

Сподіваюся, паралельно буде і законопроект з підтримки книговидавництва, щоби новинки видавцям було за що купувати і перекладати. Це дуже важливо зараз, коли купівельна спроможність так знизилася.

● Уряд погодив транспортний безвіз. Найєм, пише, що для перевізників це матиме таке ж значення, як скасування віз з країнами ЄС, адже обсяг вантажоперевезень автомобільним транспортом, у зв’язку з блокуванням українських портів, збільшився майже на 42%, а дозволів на міжнародні перевезення не вистачало. Крім цього,Євросоюз визнав українські водійські посвідчення, треба буде тільки обміняти своє посвідчення на документ нового зразка у сервісних центрах МВС.

● Пітерський міжнародний економічний форум, який колись був фешенебельним заходом і збирав сотні представників бізнесу, урядовців та політиків з різних країн світу, цього року відбудеться під лозунгом «Новий світ – нові можливості». І можливості у цьому новому світі просто ох#єнні – делегації від «ДНР», «ЛНР», талібів, а також пранкери Лексус і Вован

Лунтік і Чебурашка мабуть відмовилися

● В Україні можуть списати кредити за знищене війною майно (квартира, автомобіль). Щоправда поки не зрозуміло, чи буде держава якось компенсувати ці гроші банкам. Поки таке враження, що ні. Також Кабмін створив єдину форму для фіксації завданих окупантами збитків житлу. Раніше така довідка складалась у довільній формі, через що виникали непорозуміння. Тепер вона матиме уніфіковану форму, у кожного буде цифровий документ, який підтверджує ці збитки. Наступним етапом буде розробка уніфікованої розрахункової оцінки вартості збитків, і потім вже дійде до відшкодування.

Сьогодні взагалі дох#я (всі навіть не влізли) не бойових, а економічних новин. Вони не смішні. Але знаєте, що у цьому хорошого – країна вйобує і відроджується, навіть під час війни. Пройде десять років, і дивлячись на оновлений Ірпінь ви будете плакати від захвату.

А лапті плакатимуть здебільшого на кладовищах і у тюрмі.

P.S. Глосарій вісника веселої русофобії (доповнюється)

Лапті – русня

Кікімора – самка лаптя, в’є сімейне гніздо з гівна, палок і крадених блендерів

Абізяни – мніма русня із неіснуючих республік. Дуже хоче еволюціонувати до лаптів, але лапті все одно дивляться на них як на гівно

Головлапоть – президент русні

Мародерня, Балалайня – країна, якою управляє Головлапоть

Офіційна секретна верховна кікімора – любима женщіна Головлаптя

Жопоблок – опозиційний блок, опзжопа – опзж. Це різні види патогєнних бактерій, не плутайте

Далі буде...

Источник: https://t.me/valentynaeminova/300

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