● Непереможна українська армія відбила атаки лаптів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області. Крилаті козаченки і ландшафтні дизайнери набили копрокадаврам 15 скупчень, три позиції ЗРК і два пункти управління

До російської пакетної армії доєдналися 740 новобранців

● З полону повернулися ще 64 наших Героя, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках, зокрема брали участь в обороні Бахмута.

● На Ростовщині партизани підірвали залізничні колії, якими лапті возили зброю в Україну. Правда подія окутана димкою невідомості – ні точного місця, ні фото завданого збитку. Але заявили одразу дві російські бойові організації.

● Депутат держдуми, єдинорос Олег Нілов сьогодні показав на практиці, що значить йо@аний стид. На утрєніку для дітей-сиріт він зняв записку з ялинки, щоби зачитати і виконати побажання якоїсь конкретної дитини (там всі гості так робили), але вирішив пожартувати і зачитав «Хлопчик Вова хоче ракет», а потім сказав «Ви їх отримаєте». А далі промимрив, що це жарт такий, бо ніхто не став ні хлопати, ні сміятися. На фоні видно, як присутні починають закривати обличчя руками. Феєричний момент, коли навіть русні стає соромно за русню

● Бавовна на Курщині і на Брянщині. Місцева влада каже, що спрацювало ппо. Місцеві – що в них дрижали шибки і було дуже страшно. А что случілось?

● Ще не висохли слюні після публічної сварки Гіркіна з Кадировим, як диванного комбатанте викликав на бій важковаговик, брудна бомба російської преси Соловйов. Останній назвав Гіркіна зрадником і розкритикував його безславну поїздку на фронт. Гіркін відповів, що Соловйов гандон і покликав його на публічні дебати. Рівень дискусії який заслужила росія

● Російські кораблі на острові Байкал потрапили у крижану пастку і змерзлися одне з одним, бо зима на росії у грудні завжди приходить неочікувано. Тепер доведеться чекати, поки не зійде крига, щоби врятувати ці дві вже небойові одиниці. Хоча у нас є непоганий спосіб розліплювати кораблі за будь-якої погоди і навіть робити три-чотири плоти з одного кораблика. Назвивається «Нептун».

● Україна отримала €500 млн макрофінансової допомоги від ЄС, їх спрямують на підтримку бюджету

● Суд арештував сім українських готелів, що належать російським громадянам. Готелі топові, з мережі Premier Hotels & Resorts, у Києві, Львові, Одесі та Олександрії. Готелями володіє група VS Energy, яку, за версією слідства, контролюють громадяни РФ: довірена особа путіна Олександр Бабаков, президент футбольного клубу ЦСК Євгеній Гінер та колишній титановий король Михайло Воєводін, він же Міша Лужнецький, всі разом - «злочинна організація Лужники»

● Русня втратила можливість нормально літати у свій любимий Єгипет – лаптєкрилим авіакомпаніям перекрили повітряний коридор, слідом за Туреччиною та Саудівською Аравією свій повітряний простір для русні закриває Йорданія. Тому що не можна літати на крадених літаках. Nordwind, що літає на літаках Boeing 737-800 з подвійною реєстрацією, вже була змушена скасувати всі рейси до Хургади та Шарм-еш-Шейху, завтра закриється небо і для i-Fly. Плаче нещасна русня, зірвалися новорічні відпустки, не буде двох тижнів алкогольного деліріуму зі сцянням у басейн і крадіжкою халатів.

Кругом, кругом одні враги. І Лукашенко

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/706

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