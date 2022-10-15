10 хороших новин 14 жовтня

● Непереможна українська армія покрошила у Хлібодарівці Донецької області, Токмаку на Запоріжжі і Токарівці на Слобожанщині більше 250 лаптів. В Антрациті на Луганщині поламали копрокадаврам купу техніки, яку ті везли залізницею. Боги війни, разом із крилатими козаченьками, спустили благодатний вогонь на 20 скупчень, розбили зенітну батарею і три пункти управління

● На фоні масової втечі русні з росії справжніми патріотами залишаються їхні ракети. Не хочуть покидати росію-матушку. Сьогодні їх знову випустили по Харкову, а вони роз’їбалися у Бєлгороді. Поцілили в електростанцію «Луч». Тепер русня сидить без світла

● Тим часом на військовій базі Росгвардії на Бєлгородщині масово детонують консерви. В них там вже три двохсотих лаптя і 14 трьохсотих, а кілька в томаті ще тільки вийшла на тропу війни. Якщо дійде до кабачкової ікри, військову частину будуть розформовувати.

● Reuters пише, що Штати готують Україні новий пакет військової допомоги на $725 млн. Очікується, що це будуть боєприпаси і хамвікі – штука, дуже корисна для мобільних груп у контрнаступах.

● Хваленому руському балету настає пи$да з дуже тривіальної причини – русня не вміє робити навіть пуанти. А через санкції імпортні вони тепер не можуть купити. Бальшой тєатр скоро танцюватиме в онучах і лаптях. Лебеді з цим не дуже вдаватимуться, а от стрибати жабкою – самоє оно. Як і має бути на болотах.

● Русня масово зйо@ується з Кремінної. Командири розривають собі рти, щоби переконати лаптів залишатися і тримати лінію оборони на Луганщині, але інстинкт самозбереження виявився сильнішим за бажання подарувати мамі ладу-200. Лапті кидають зброю і тупо дезертирують. Щоправда, більшість тут же потрапляє під арешт

● Нідерланди виділять Україні 70 млн євро на ремонт систем опалення, водопроводів та будинків. Сума буде виділена через фонд Світового банку, що був спеціально створений для проходження Україною зимового сезону.

● У Запоріжжі вулицю Лєрмонтова перейменували на вулицю справжнього героя - В’ячеслава Зайцева – кіборга та видатного історика, який міг би стати знаменитим європейським науковцем, якби не війна.

● Ще трохи про результати Рамштайну. Іспанія передасть Україні чотири системи ППО Hawk, Португалія - гелікоптери, Литва – безпілотники, бронемашини, зимовий одяг тепловізори та інші ніштяки.

● І наостанок мякотка з російського православ’я. Бо попи останніми днями віджигають просто як пекельний сатана.

В Іркутській області піп повадився публікувати на грішних фейсбуках пости на підтримку «спецоперації». Парафіянин і за збігом місцевий депутат почав доводити батюшці, що церква у таких питаннях має бути нейтральною. Звісно ж ніхуя не довів і од злості повідомив йому, що ставить свічку за те, щоби українська армія перемогла і пройшла по красній площі. Піп у відповідь звернувся до вищої інстанції. Нє, не до бога. До фсб.

Інший піп начпокав своїй матушці шестеро дітей і надумав сі з’ї@ати від цього сімейного щастя в армію. Причому набрехав воєнкому, що в нього не шестеро, а тільки двоє. Але матушка виявилася тим ще розвідником, пририсачила у військову частину, де цей кролик вже вперше за багато років солодко спав на нарах і бачив себе великим воєватєелем, і погнала цього самозваного капелана додому, витирати засраті жопи. Може він тепер її тепер теж у фсб здасть, бо бог щось якось не дуже дослуховується до цих сатаністів.

Але всіх перевершив піп з так званої УПЦ МП з гранатометом, який гатить з нього зі словами «Христос воскрес». Враховуючи, які вони там усі традиційно рукожопі, покладе він чимало своїх же. Перш ніж вони самі упокоять його у бозі у пакеті, може навіть із якимось триптихом. Дивно, як ще РПЦ не випускає їх наряду зі свічками

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/549

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