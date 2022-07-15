10 хороших новин 14 липня

● Непереможна українська армія вломила лаптям пи$ди при спробі штурму Вуглегірської ТЕС і кількох населених пунктів. Нацгвардійці у свою чергу нагадали цим ушльопкам, що не люблять, коли за ними спостерігають, тому натягнули очі на сраку кільком групам спостереження. Спочатку волю відвели снайпери, а потім вже підключилася уся команда, з агсками, корсарами, автоматами, вопщем, хто на що був багатий у цьому виході.

● У Херсоні трусливі абізяни з’ї@алися з будівлі ОДА, бо бояться там працювати через обстріли. Не знають, дурники, старої української приказки – не бігай від ЗСУ, все одно помреш, тільки захеканий.

● А у Херсон, до речі, знову завітала бавовна. Цього разу на склад з артилерійськими боєприпасами, зачепивши дві русняві сау. За даними СтратКому, лапті панічно тікають у цивільному одязі, намагаючись забрати награбоване добро.

О, і здається, що не одна. Братчук прям зараз пише про нові вибухи. Це вам, @ляді ї@учі, за Вінницю.

● На Протасовому Яру не буде нового ЖК, а буде ландшафтний заказник. На честь Роми Ратушного. Він його таки відстояв.

● Велика Британія надасть генпрокуратурі £2,5 млн на розслідування воєнних злочинів русні.

● Партизани спалили завод «Сателіт» у Маріуполі, так що розікрасти ще і його лаптям тепер не вийде. А ще їм знову дуже стрьомно, бо ніяк не можуть зрозуміти, чого це укропы так зухвало діють у їхньому глибокому тилу, зате добре розуміють, що це вони поки тільки розмінаються

● У НАТО і ЄС відповіли на статтю FT про контрабанду зброї, щоби не писали більше всякої х#йні – Україна повністю виправдовує довіру своїх міжнародних партнерів.

● З рубрики «здобули». Нейтральна до 24 лютого Швейцарія тепер більшістю громадян підтримує зближення з НАТО.

● Лапті продовжують срати цеглою через наші Хаймарси. Вони вже дружинам на них скаржаться. Кажуть, бєндєри там сидять каву пьють, на кнопочки тиснуть, а їм потім вогняна пі$да прилітає, і залишається тільки бігати подалі від розбитих танків та верещати од безсилої люті.

Так, друзі мої, виглядає заздрість.

● Ну і повеселю вас наостанок прикладом з прекрасних російських реалій. У Пітері собачка провалився у відкритий люк з мазутом. Дівчинка, власниця, забігала у пошуках допомоги. У жеку сказали, що їм пох#й, бо це важко, витягувати з мазути собачку породи лабрадор. Викликані МНСники сказали, що їм теж пох#й, бо це не їхня робота, але щось вже придумають, після чого один з мнсників провалився у сусідній люк.

@лять, я не знаю, як ці істоти шлях собі знаходять, коли народжуються.

Вопщем, поки собачкіни власники бабралися у мазуті, тримаючи на поверхні голову нещасного песеля, герой-рятівник якось виплив сам. Чи допоміг хтось дістати собаку, чи донька з батьком зрештою самі його витягли, поки рятувальники не угандошили біля того люку усю їхню родину, так і не зрозуміло.

Головне, що пес живий. На лаптєногих якось пох#й. Пишуть, там ще шість відкритих люків поряд є.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/343

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