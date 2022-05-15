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10 хороших новин 14 травня

10 хороших новин 14 травня

● Наші в районі Білогорівки надавали лаптям таких епічних пі$дюлів, що це варто винести окремою новиною. Три дні козаченьки відводили душу і за Харків, і за Бучу, і за Маріуполь, поки рештки підрозділів другої армії світу не почали рятуватися вплав, втративши близько 250 одиниць техніки і півтори тисячі особового складу.

● В окупантів не получається на Херсонщині. Вчорашні двірники і офіціантки, як виявилося, не можуть керувати районом, особливо коли вони колаборанти. СБУ перехопила розмови, в яких вони розмірковують, як би непомітно з’ї@атися в Крим, щоби знову працювати двірниками і офіціантками.

Треба зазначити, що це також дуже недалекоглядне рішення

● Розвідка повідомляє, що в лаптів фізично закінчилися батальйонно-тактичні групи, і спроба зліпити нові з гівна і палок закінчується тим, що вони розпадаються, власне, на гівно і палки. Русня, подивившись, у яких умовах доводиться воювати, здається у полон цілими підрозділами. Починається оце «ми не зналі», «ми не думалі», «нас іспользовалі нє по назначєнію». А по якому ще «назначєнію» можна використати гарматне м’ясо, яке з трудом закінчило 9 класів і вважає коштовним здобутком велику банку з Нутеллою?

● НАЗК порадували повідомленням, що за кордоном заморожено близько $1 трлн російських активів. Українська влада скромно сподівається, що частину з них можна буде конфіскувати

● Дослідники американського Інституту вивчення війни дійшли висновку, що Україна виграла битву за Харків, і лапті відступають, сподіваючись зберегти свої нікчемні життя. Наші додають, що непереможна українська армія перейшла у контрнаступ на Ізюмському напрямку.

● Колону з мінімум 500 авто з Маріуполя нарешті, через три дні очікування, пропустили у бік Запоріжжя. Тримаємо кулачки за наших, золотих, намучилися.

● Великі воїни Північної Осетії, зустрівшись із ЗСУ, різко вирішили, що вони звичайні туристи, тому стали на ліжі і з’ї@алися, покидавши техніку: БМП-3, гранатомети, міни, вогнемет, боєприпаси та особисті речі. Газдовиті хлопці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади дадуть всьому тому раду. БМПшка вже своїм ходом дошла куди треба і скоро воюватиме на нашому боці

● Постійна рубрика «шо там в Бєлгороді». Лапті почули якусь бавовну, потім побачили дим і у місті почалася епідемія ведмежої хвороби. Невдовзі виявилося, що вони перелякалися через дим з труби цементного заводу

● Прапор України вперше у цьому сезоні прикрасив найвищу вершину світу – Еверест. Принесла його туди Антоніна Самойлова.

● І про Євробачння. Я сьогодні пишу пізно, а результати будуть відомі ще пізніше. Але по#уй, бо ми вже перемогли. Хлопці зі сцени закликали врятувати «Азовсталь». Ризикуючи нарватися на дискваліфікацію, злити можливу перемогу і місяці тренувань.

Вони закликали, і світ вибухнув тисячами запитів. Завтра про подвиг наших Героїв говоритиме увесь світ.

І знаєте, не такі вже і важливі ті бали. Нє, звісно вони важливі. Але наш Kalush Orchestra вже і так переміг, разом з усією Країною. На нас напали, ми не спим під щоденними тривогами, але наш гурт все одно їде на Євробачення і співає так, що за тисячі кілометрів від Івано-Франківської області нові фанати наспівують «Стефанія-Стефанія» і гуглять, що таке сопілка.

10 хороших новин 14 травня

Источник: https://t.me/valentynaeminova/251

Новости портала «Весь Харьков»

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