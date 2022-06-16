10 хороших новин 15 червня

● Непереможна українська армія за день набила лаптям техніки на $20 млн. Зокрема від нашої войовничої русофобії постраждали: два РСЗВ «Ураган», БТЗМ до «Урагану», БТР, бронеавтомобіль «Тигр», дві вантажівки, танк, БМП і склад з боєприпасами.

● Довгоочікуваний Рамштайн-3 приніс нам: бойові вєртушки «Мі» та ракетні боєприпаси від Словачини, нову арту від Канади, Польщі та Нідерландів.

США обіцяють: 18 гаубиць і 36 тисяч снарядів155-мм; 18 тактичних автомобілів для їх транспортування; додаткові снаряди до Himars; 4 ремавтомобілі; 2 системи берегової охорони з ракетами Harpoon; тисячі радіостанцій та оптичних пристроїв.

● А тепер увага, фанфари - голова Міноборони Німеччини заявила, що Україні на початку серпня дадуть РСЗВ Mars-2. Посол Мельник про всяк випадок вже почав придумувати про неї різні обідні ругатєльства

Ну ладно, не почав, це я вигадала. У нього все на всіх уже давно є

● В окупованому Криму вперше сталася бавовна. Гупнуло у Симферополі, да так, що абізяни пообсиралися по всьому місту. За попередніми даними, руснява ППО збила ракету. Проте абізянам їхні абізянські власті розповідають, що то просто літак долав звуковий поріг.

● Непереможна українська армія назавжди затулила ї@альнік ще одному військовому пропагандисту – жертвою отріцательной живучесті став полковник Сергій Постнов, що займався інформаційним супроводом росгвардії у гарячих точках. Ну і згорів на роботі, так сказать

● У Маріуполі раптово згоріли від підпалу два тягачі та три великі причепи до вантажівок, а руснявий МНС-ник у тисняві під час роздачі гуманітарки з незрозумілих причин помер з ножем у спині.

Такий непідходящий лаптям клімат, нє пєрєдать

● Ikea йде з Росії та Білорусі, офіси закупівель і логістики закриються там назавжди. Безробітними залишаються лапті на чотирьох заводах і співробітники мережі магазинів. Імпорт також припиняється.

Цікаво, замість Ikea відкриють «Красиво і точка», а логотип спиздять у якогось конструктора?

● Дерусифікація! 33 вулицям, провулкам, узвозам і площам у Києві повернуть історичні назви. Зокрема проспект Перемоги перейменують на Берестейський, площу Перемоги на Галицьку, узвіз Герцена на Репʼяхів Яр, Трудову на Чмелів Яр, Бажова на Стороконоплянську і так далі.

А на Хмельниччині заборонили публічне виконання пісень лаптєноген швайне.

● На росії через санкції намітився жорсткий дефіцит безпілотників, популяцію яких активно скорочує непереможна українська армія.

І, що неочікувано – паперу для чайних пакетиків. Треба лаптям підкинути ідею, засипати чай у старі капронові шкарпетки. Смак срср, все як їм подобається.

● Українські винахідники зробили тактичний багі «Мамай» для розідки, доставки БК, евакуації поранених тощо. Потужна маленька пофігень може возити чотирьох бійців, кулемет і два Джавеліна.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/301

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