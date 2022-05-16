10 хороших новин 15 травня

● Калуш переміг на Євробаченні, сьогодні вони виклали офігенний кліп на «Стефанію», а «Укрпошта» присвячує їм нову марку.

Світ переконався, як добре проводиться захід взагалі без участі русні. І у наступному році ще раз у цьому переконається.

Будь-яка із станцій метро Києва вже готова приймати Євробачення-2023.

● Британська розвідка повідомляє, що лапті настільки покоцані, що не зможуть наступати ще як мінімум 30 днів. Ок, наша армія за цей час встигне отримати ще більше хорошої зброї.

І нє, русня, ми не втомилися від війни. Ми втомилися від того, що на цьому світі досі існуєте ви і ваша уйо@іщна держава.

● Народна мудрість – якщо відволіктися від священної війни з КСУ і переключитися на щось більш важливе, рано чи пізно ти побачиш, як повз пропливе нах#й суддя Тупицький. Термін його перебування на посаді голови Конституційного суду закінчився, а сам Тупицький тусується тепер в Австрії.

Щось підказує, що скоро йому знадобляться адвокати.

● На росії згорів вже десятий військкомат, усі підпали у однаковому стилі – коктейлі Молотова. Хз, може на двадцятому до цих бунтарів – бесмислєнних і беспощадних - нарешті дійде, що підпалювати треба не будівлі, а воєнкомів.

● Кількість крадіжок з магазинів на росії з початку війни виросла на 18%. Голодні лапті цуплять здебільшого цукерки і ковбаси, потім бухло, сири, каву і какао.

● Bloomberg пише, що країни-учасниці НАТО у червні можуть оголосити Росію прямою загрозою і закріпити цей статус у новому стратегічному документі Альянсу. У попередньому, складеному 12 років тому, вона мала статус країни-партнера. Але заї@ала.

Мрія росіян здійснюються – навколо одні вороги і Білорусь.

● Італія передасть Україні натівські гаубиці FH70, які можуть лупити по лаптям кожні 10 секунд. Ну і ще міномети, ПЗРК Stinger, кулемети, броньовані позашляховики, боєприпаси.

А 89 з 90 американських гаубиць М-777 ми вже отримали і частина з них добре працює на передовій. Тож не дивно, що на росії стають популярними конкурси на кшталт того, про який йтиметься у передостанній новині.

● Непереможна українська армія на Харківщині сьогодні вийшла на межі державного кордону України та росїї! 227 бат 127 бригади ТРО вже доповів про це головнокомандувачу.

● На росії провели перший конкурс з естетичного оформлення могил. Змагалися команди з Севастополя, Омська і Новосибірська, перемогли омічі, їм за це подарували 20 тисяч рублів ($313).

Нарешті, на тлі новин з фронту, лапті усвідомили своє справжнє призначення – подохнути і бути якомога швидше похованими. Цей конкурс необхідно провести у всіх регіональних центрах Мародерні, а передовиків нагороджувати додатковим холодильником жмурів і грамотою.

● Котик з Бучі, якого лапті викрали і намагалися увезти в Білорусь, через 80 днів повернувся до своїх людей.

Його родина втікала практично у чому була, рятуючи дитину, і планувала за ним повернутися, але будинок розтрощили окупанти і рудий мейн-кун Макс щез. Власники шукали його і відмовлялися вірити, що той загинув

І от виявилося, що Макса лапті викрали разом із технікою, і тягнули на броні до Гомеля. Дорогою котику вдалося втекти. А потім власниці був дзвінок з Білорусі – добрі люди прихистили Макса, знайшли номер на медальоні і не полінувалися набрати. Щоби він зміг возз’єднатися з родиною, яка на той час вже була у Чехії, волонтери зробили йому документи для перетину кордону.

Нарешті котя приїхав до своїх людей. Бо дива таки трапляються

Источник: https://t.me/valentynaeminova/255

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