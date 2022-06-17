10 хороших новин 16 червня

● Макрон, Шольц, Драгі і Йоганніс привезли нам заяву, що підтримують негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Звісно, це буде популізмом, якщо я скажу, що ця історія вже трішки заї@ала з 2014 року, і якщо вже Україна не заслуговує на ЄС, то Євросоюзу краще взагалі розпуститися нах#й, з такими європейськими принципами. Тому я так не скажу, а порадію, що поки у срану Балалайню на «міжнародний форум» приїіхали Пушилін, таліби і пранкери Вован та Лексус, до нас в одному вагоні прибула елита Євросоюзу.

Крім кандидатства на вступ до ЄС ця еліта пообіцяла підігнати зброї (небагато, але маємо те, що маємо) і ще пообіцяла не тиснути у питанні переговорів з лаптями. Сильно сподіваюся, що там була ще неофіційна частина і там є щось посерйозніше.

● Тим Велика Британія, задля досягнення «значного прогресу на сході», збирається відправити в Україну 20 куплених на світовому ринку та відремонтованих далекобійних самохідних гаубиць M109

● Непереможна українська армія тим часом знищує вогневий потенціал лаптів, висаджуючи у повітря їхні боєприпаси і техніку. Відбивають штурми, стоять під шквальним вогнем. Відповідають так, що лапті їдуть з глузду і готові відстрелити собі що завгодно, тільки би звалити з цієї війни.

До речі, докладаються до справи і самі колишні росіяни, легіон «Свобода Росії» наприклад похвастався, що взяв у полон двох абізян.

ССО у нас сьогодні відзначилися тим, що під носом у лаптів особливо цинічно і по русофобськи замінували і підірвали понтонний міст на Луганщині, за допомогою якого ті збиралися форсувати річку.

● На росії трошки погоріло Уренгойське газове родовище – одне з найбільших у світі. Пожежа виникла на трубопроводі, через розрив труби. На жаль, вже погасили.

● Мелітопольська черешенка таки стала окупантам поперек горла. Жителі села Терпіння Мелітопольської області отруїли кілька ящиків черешні, якої потім наїлися охочі до дармовщинки кадировці, після чого дев’ятеро опинилися у лікарні, дон.

А виявилося, що все просто і символічно - врожай обприскували проти шкідників і не припинили це робити, як полагається, за два тижні до початку збору

● На росії зупинилися роботи на найбільшому у країні мідному родовищі у Забайкаллі, бо санкції. Необхідного обладнання більше нема. Керівництво компанії планує замінити західне обладнання російськими аналогами, так шо пи$да родовищу.

● Велика Британія оголосила економічну анафему головному російському сатаністу патріарху Гундяєву. Якби соцмережі РПЦ вів Мєдвєдєв, він би у притаманному йому гумористичному стилі третьокласника написав «нічєго не больна, куріца-довольна», але він сьогодні обзивається на Драгі, Макрона і Шольца, тому відповідала тільки церковна пресслужба. «Ви нас не зупините гоніннями і тиском на віру», - заявили у лакшері-попа. Зануди. Реально пора шукати нового речника.

● З «бабы еще нарожают» на росії починаються проблеми. Їхній МОЗ заявив, що вони «по 0,6% на рік втрачають у популяції жінок, які здатні народжувати дітей». У популяції бл%ть…

Тим часом ЗСУ проріджує русні популяцію рогатої худоби чоловічої статі, вже за 32 тисячі перевалило, тому дані МОЗу ставатимуть все сумнішими і сумнішими.

До речі, цікава статистика – цього року населення Балалайні вже скоротилося на сто тисяч голів більше, ніж в аналогічний період минулого року.

● У Гаазі – прекрасна шпигунська історія. Дехто Сергій Черкасов, російський розвідник, в'їхв до Нідерландів як громадянин Бразилії, стажуватися у Гаагському суді, де розслідують військові злочини русні. До цієї операції він готувався роками, ретельно створював легенду та імітував інше життя.

Але лаптя все одно викрили, затримали в аеропорту Нідерландів і депортували до Бразилії, де на нього чекає суд.

● ГУР делікатно тролить кримських абізян. Після вчорашніх вибухів у Сімферополі, коли визг стояв до неба, наші заявили, що отримали технічну документацію Керченського мосту (опори, покриття, конструкції), а Марченко каже, що це тепер взагалі наша головна ціль

Щось мені здається, що відпочивальників у Крим цього року тягнутимуть на танках.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/302

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