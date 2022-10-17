● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районі Торського і Спірного на Краматорському напрямку, Берестового, Соледара і Бахмута на Бахмутському напрямку та Мар’їнки, Побєди й Невельського на Авдіївському напрямку, розбомбила їм 17 скупчень, чотири позиції із зенітками і командний пункт.

● Чуєте вий на болотах? Це російська дипломатія прочитала, що країни Балтії виступили із спільним закликом до ЄС створити Спеціальний трибунал, який буде судити путіна з подєльніками. Завтра знову потрясатимуть своїми ядерними мудямі, поки тиск не підніметься і доктор не вколе магнезію.

● Франція поставить нам зрк Crotale, головна їхня фіча – боротьба з ї@учими іранськими мопедами. А ще на фоні все більшої руснифікації Ірану (вони лаптям вже й балістичні ракети продавати зібралися) нарешті активізувався Ізраїль і став закликати надати Україні військову допомогу, таку як США і НАТО.

● Непереможна українська армія поламала лаптям новітню ппошну систему С-400 «Тріумф» - влучили в радар управління вогнем. Вперше у світі таку поє@єнь було поламано, русня її рекламувала як практично невразливу. Але ми ж не знали, в нас російські канали заблоковані. Тож наші козаченьки продемонстрували, що невразливою вона була суто теоретично.

● Бєлгород традиційно отримує пи$дюлєй за всю росію, сьогодні в них прилетіло по аеропорту, в домах поряд вилетіли шибки, постраждали мінімум двоє лаптів.

● Бавовна завітала на склади лаптів на колишніх фермах у Бердянському районі. Розцвіло там настільки потужно, що вибухи чули у Бердянську. Ждем офіційних підтверджень.

● На Московщині, у Щьолково, з другого разу таки спалили військкомат. Невідомий герой закинув коктейль молотова у кабінет, де зберігалися особисті справи призовників, і поки вони горіли, оперативно з’ї@ався.

За час війни на росії підпалили вже близько 50 військкоматів.

● Українські хакери заявили, що атакували пітерську енергокомпанію, влаштувавши перебої зі світлом у Ленінградської області, а внутрішні документи компанії виклали у відкритий доступ

● Боги війни уї@али з Хаймарса по колишній адміністрації Донецька: вибито вікна, обрушилася стеля, потрощило машини у дворі, поранено кілька лаптів

● Наша постійна рубрика «гієна огнєнная». Сьогодні це буде триптих. Історія перша: жителі багатоповерхівки у приморському районі пітера зібралися в магазин за добавкою, зустріли комунальників з повістками, спробували з ними побитися, але комунальники виявилися ї@ать які ніндзя. У результаті драчун попав з переломами черепа на госпіталізацію, а потім попаде на мобілізацію. Його мадам просто замели за хуліганство.

Історія друга: знову ж таки під пітером дружини мобілізованих, після того, як їм заборонили приходити у військову частину з термосами, повадилися годувати своїх чмобіков котлетами через паркан, щоби не передохли з голоду до совєршенія подвіга. Але мабуть після того, як історія потрапила в змі, воєнком заборонить і цей інтерактивний зоопарк.

Історія третя під заголовком: «Человек туда уезжает и через неделю возвращается обратно вот так вот». Це з промови однієї з вдів одного із частково мобілізованих, у Челябинську. Золоті слова, треба їх друкувати на пакетах.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/553

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