10 хороших новин 16 листопада

● Непереможна українська армія відбила атаки лаптів у районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка та Времівка Донецької області. Ракетники, артилерія та авіація набили лаптям 2 позиції зрк, 2 пункти управління, 3 скупчення і 2 склади боєприпасів.

До російської пакетної армії приєдналося 630 новобранців

● Наші козаченьки затрофеїли руснявий пересувний пункт розвідки та управління артилерійським вогнем 1В119 «Реостат», у лаптів менше сотні таких, три з них наші вже розбили, а сім послужать нам хорошу службу

● Мін’юст подає позов про стягнення у дохід держави активів Януковича, йдеться про нерухомість, транспорт та корпоративні права, які слідчі познаходили за цей час.

● Новоград-Волинському, рішенням його жителів, повернули історичну назву - Звягель.

● Білий дім попросив Конгрес про ще $37,7 млрд на підтримку України

● На аеродромі у Джанкої сьогодні справжнє свято піротехніки. Прилетіло кілька разів туди, де стояло близько 80 літаків. Чекаємо на підрахунки і нові розкішні версії від міноборони рф

● Німеччина виділила €1 млн Україні у відповідь на атаки РФ на об'єкти енергоінфраструктури. Також, що може й цікавіше, Німеччина оголосила додатковий пакет військової допомоги: боєприпаси, тягачі, машинки, обігрівачі тощо.

● Кругом, кругом одні врагі. І Александр Григорович схоже теж вже не друг. Білорусь взяла і суттєво наростила експорт цементу на росію, демпінгуючи і підриваючи і без того ослаблі російські підприємства. Зростання імпорту обернеться лаптям закриттям двох-трьох заводів.

● Швеція презентувала зимовий пакет допомоги Україні, який складається з трьох частин: гуманітарна, військова та політична (і ні, своїх політиків вони нам не привозитимуть). А от зенітки, позашляховики, намети, зимове спорядження скоро доставлять.

● У Росії дуже креативненько застремоусився підполковник, який відповідав за роботу з мобілізованими. Він застрелився 5 разів з чотирьох пістолетів макарова, прямо у себе у кабінеті. На жаль не уточнюється, чи були усі ці 5 пострілів у голову

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/644

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