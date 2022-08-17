10 хороших новин 16 серпня

● Непереможна українська армія дала русні тягла на Слов’янському напрямку неподалік Мазанівки і на Краматорському біля Івано-Дар’ївки. Наступальні та штурмові дії на Бахмутському напрямку закінчилися значним скороченням популяції місцевих абізян, однак деякі найспритніші макаки таки встигли розбігтися.

Спроба наступального бою поблизу Новогригорівки на Південнобузькому напрямку почалася так невдало і закінчилася так погано, що навіть стриманий в епітетах Генштаб назвав її недолугою.

А, і ще наші козаченьки поламали лаптям Солнцепьок - коштовну, тяжку вогневу пофігень, яка більше не завдаватиме нікому клопоту

● Мамулічка-пора-свалівать добралося до Джанкоя. У селі Майське роз’їбався тимчасовий склад з боєприпасами. Кілька годин там усе полихало і бомбило, а у кримських соцмережах полихало і бомбило ще більше. У домах поблизу – пожежі і повибивало шибки, місцеві бояться вилазити з підвалів, йобані курортники знову повалили на вокзали як лемінги, а уїхати неміжна, бо крисіянська влада скасувала потяги. Прилетіло ж і по залізничних шляхах. На Кримському мосту – рекордний аншлаг. Прекрасний день

Кажуть, на тих складах було дохера техніки: панцирі, гвоздіки, піони, гради, саушки і боєприпаси. Вся ця хуйня мала летіти у мирні українські міста. А полетіла в окупантів. Сподіваюся, ніхто з нормальних кримчан не постраждав.

● Але ж ми знаємо, що це ще не все. Бавовна завітала і на авіабазу в Гвардійському, це у 20 км від столиці Криму Сімферополя. За даними Bellingcat, там перебувало по 12 Су-24М і Су-25СМ. Пам’ятаєте, я писала, що всі військові і фсбшники дружно вивозять з Криму сім’ї? Вони все знали і знали, що нічого не зможуть вдіяти. А сезон бавовни тільки починається

● На Курщині знову падіж опорів леп. Русня повідомляє про три підтриви опори ліній електропередач, що живлять атомну електростанцію і диверсію на залізниці

● У Мелітополь теж завітала бавовна і унесла із собою лаптєноге телебачення. Це без тушки відрубана голова пропагандистського лаптя зможе брехати ще 20 хвилин. А без транзитного кабелю ніх#я не вдається. Сидять тепер сумні, гадають, кому наступному розірве вибухом сраку по путі на роботу.

● Наша постійна рубрика «горящая росія». Цього разу полихає Ростовська область, площа пожежі вже збільшилася до 136 га, пошкоджено 60 будівель. Вогонь перейшов на станицю Верхньокундрюченську, хутори Крива Лука та Черні (хто, хто їм @лять вигадує ці назви?), загасити поки не можуть

● Фінляндія продовжує змагатися з Естонією за титул самої русофобської країни світу. Тепер ці вишукані північні садисти заставляють руснявих туристів слухати український Гімн на їхньому улюбленому об’єкті - дамбі в Іматрі. Вона відкривається в один й той самий час щодня, раніше під музику Сібеліуса, а тепер під наш Славень

● Канада наморозила активів і майна русні вже на $320 мільйонів.

● В Абізянії задвохсотилася пропагандистка Земфіра Сулейманова. Хотіла розповідати лаптям, які тут страшні бандери і фашисти, а зрештою сама підірвалася на лепестке, залишеному братушками і повертається додому у пакеті.

● Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про заборону цих йо@аних салютів. Норм, але треба заборонити цю гучну х#йню взагалі років на 50, і ввести за порушення кримінальну відповідальність. Хочете гупати – записуйтеся в артилерію, або донатьте на ЗСУ - вони у нас спеціалісти з фейерверків

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/393

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