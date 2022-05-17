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10 хороших новин 16 травня

10 хороших новин 16 травня

10 хороших новин 16 травня

● З росії остаточно йде Макдональдс, і це для лаптів значно болісніше за втрату громадянських прав, людського обличчя і нормального майбутнього.

Більше. Не жрать. Бургери. Горюшко.

Вони же завдяки їм свою балалайню ставили в один ряд із сучасними країнами світу. Дозволили джинси, відкрили Макдо... Тепер і Макда не буде, і джинси брендові х#й де знайдеш.

Закривається більше 800 ресторанів, звільняють 62 тисячі працівників, яким пообіцяли роботу у нового власника. Злишається тільки уявити, який адський пи$дець вони готуватимуть, мімікруючи під завітні бігмаки і макфлурі.

Жириновський не дожив, а то би зараз помер від радості.

● На окупованих територіях розгулялися козаченьки. У Херсоні залякують лаптів плакатами і написами українською, у Євпаторії облили жовтою і блакитною фарбою двері «мерії», а у Симферополі на 18-те анонсують проукраїнський мітинг

● В баштах Мародеринська сьогодні палає. Спочатку бункерний дід проковтнув те, що Фінляндія і Швеція вступають у НАТО, при тому, що раніше з Уралу булькало про якусь страшну помсту. Американський адмірал Ставрідіс відповів за фінів, що путін і його армія можуть приєднатися до 200 тисяч росіян, які вже закопані в землю у Фінляндії після своєї останньої спроби 39 року. Ну і всьо, НАТО там вже не представляє загрозу для росії

США заявили, що Україну можуть взяти у НАТО навіть і без ПДЧ.

І от вже після заяви ексзаступника міністра оборони Польщі про те, що треба демілітаризувати Калініград, щоби НАТО не «сиділо на пороховій бочці між ніг», у Кремлі не витерпіли, і отут вони вже їм показали… навчання, що імітують авіаудар противника по Калінінграду

Заодно би потренувалися і своїх жмурів у кулькі пакувати, хоч якась би користь була

● На росії в аеропортах скоро знову ритимуться у валізах, бо обладнання застаріло, а санкції. Або користуватимуться простроченим. Так шо на нас чекає купа веселих новин про перестрілки, поножовщину і п’яні «теракти» на борту літака.

Ну а чим ще займатися, коли ти можеш злітати тільки з росії в росію.

● ЗСУ настільки нацисти і фашисти, що завдають лаптям поранень, за які тих потім їхня влада примушує повертати виплати. От потрапить лапоть у госпіталь з чимось простріляним, що дуже йому боліло, а йому кажуть – ніх#я, ти ще недостатньо дірявий, повертай гроші взад. Кільком вже так перерахували, а потом забрали половину.

● Економіка балалайні має нефігові збитки, бо з США і країнами ЄС торгувати більше не можна, а Китай хитрожопий. Металургічну продукцію купує зі знижкою у чверть.

А до речі це ідея – треба сталь, нафту і газ лаптям у нагрузку продавати, до ковбаси і хліба. А хто не купуватиме – забирати талони на харчі.

● Видихайте, Шуфрич повернеться. Бо наша славетна українська традиція не може перерватися. До речі, у черверг вже ровно три місяці як ми не що….?

● Україна заарештувала активи російського олігарха Фрідмана в «Альфа-банку», більше 12 млрд гривень. Так потрошку і назбираємо на Євробачення у Маріуполі.

● На Полтавщині закрили музей імені Горького. На щастя він був єдиний. Музей борця з українською незалежністю, що насміхався з нашої мови. Такоє ж бл@ть було общєє історічєско-культурноє наслєдіє, я не знаю як ми цю утрату переживьом.

● Непереможна українська армія на Слов’янському напрямку висадила у повітря два склади боєприпасів 20ї загальновійськової лаптєногої армії, так шо із наступом у них тепер не складається

Источник: https://t.me/valentynaeminova/256

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