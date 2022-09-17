10 хороших новин 16 вересня

● Непереможна українська армія зробила окупантам вавку у районах населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Авдіївка та Новомихайлівка. Це тільки с землі. З неба, зусиллями наших крилатих козаченьок і богів війни артилеристів, благодатний вогонь спустився на чотири скупчення вже неживої сили і техніки, один опорнік і ще зірвано поповнення лаптів резервами. А, і ще уронілі сушку і вертушку

● На Херсонщині природа настільки очистилася, що у вікна окупаційної обладміністрації замість вітерця залітають ракети. Сьогодні до кабінету Стрємоусова одну протягом затягнуло. Він на відео так мотиляє головою, що не виключено, що він той протяг і викликав. Його на нарадах мабуть і тримають, @лять, замість вентилятора. Тут правда тільки ракетами, снайперу у таке х#й попадьош.

Стрємоусов (із Воронєжа?) порадував нас тим, що внаслідок удару є загиблі і поранені. Зокрема задвохсотився водій «міністерки соцполітики», яка на своєму відео повідомляє про це під сміх своєї супутниці. Я спочатку хотіла написати, що вони там всі ї@анулися, але потім вслухалася у слова «міністерки»: «але ми сюди приїхали для того, щоб тут також була Росія. І Росія тут буде ціною життя» і зрозуміла, чого та мала рже.

● У Бердянську трагічно і дуже вчасно обірвалося життя заступника «мера» і його дружини. Подружжя Бойків відповідало за «ріфірєндум» і «входження» Запорізької області до складу Росії, а бердянські партизани – за входження подружжя Бойків у пекло якимось болісним способом. Як бачимо, бердянські партизани виявилися більш відповідальними

● У Луганську тим часом прямо на роботі розірвало «генпрокурора ЛНР» і його заступницю. Потужний вибух стався у кабінеті

Давайте 16 вересня будемо відзначати день українського партизана може, а?

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу на Харківщині» Непереможна українська армія форсувала Оскіл і тепер вже повністю звільнила Куп’янськ, а також добралася до лаптів, які 6 днів ї@али їм мізки, вбила всіх нах#й, перешагнула і пішла далі у контрнаступ

ССОшки тим часом затрофеїли на Харківському напрямку склад боєприпасів, довівши, що вони не тільки жорстокі головорізи, а ще і по хозяйству.

● на росії опять не уважають ветеранів. В готелі у Воронежі (бля, знов Воронєж) вагнерівець попиздився з росгвардією, кричав що він Марлін, спецгрупа 136 полка, є@ал-воєвал і зараз всім запхає у сраку свою дубінку. Щоправда перемогла у цьому ЇЖГ-чемпіонаті росгвардія – їх тупо було більше, тому воєваку відмудохали, а за наявність патронів відкрили карну справу.

А з тюрми знову поїде на війну. Російська каруселька

● Аналітики ISW констатують, що кремль стрімко втрачає вплив у колишніх радянських державах. Русня вивела звідти значну кількість воєнних сил, (з кінцями, кінці вони віддали в Україні) і тепер їх не тільки не люблять, а ще й і не бояться.

● Байден розпорядився виділити Україні черговий пакет військової допомоги на $600 мільйонів. У пакеті боєприпаси для Himars, високоточні артилерійські снаряди та інші пундики

● Наша постійна рубрика «шо там у Бєлгороді». На Бєлгородщині, у Валуйках ї@анати знову обстріляли самі себе, поціливши у підстанцію. Загалом повідомляють про 20 вибухів, загорілися 3 машини і 8 будинків, один лапоть – 200.

● Хакери з Hdr0 зламали сайт Московського обленерго, розістили фотку з палаючим кремлем, новини з заголовками «Тобі п#зда. Тікай з города» і «Тобі п#зда. Тікай з города зараз» і ще купу різних пасхалок. Вони ох#єнні,тож їх я і запощу у традиційну картинку дня.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/468

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