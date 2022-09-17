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10 хороших новин 16 вересня

● Непереможна українська армія зробила окупантам вавку у районах населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Авдіївка та Новомихайлівка. Це тільки с землі. З неба, зусиллями наших крилатих козаченьок і богів війни артилеристів, благодатний вогонь спустився на чотири скупчення вже неживої сили і техніки, один опорнік і ще зірвано поповнення лаптів резервами. А, і ще уронілі сушку і вертушку

● На Херсонщині природа настільки очистилася, що у вікна окупаційної обладміністрації замість вітерця залітають ракети. Сьогодні до кабінету Стрємоусова одну протягом затягнуло. Він на відео так мотиляє головою, що не виключено, що він той протяг і викликав. Його на нарадах мабуть і тримають, @лять, замість вентилятора. Тут правда тільки ракетами, снайперу у таке х#й попадьош.

Стрємоусов (із Воронєжа?) порадував нас тим, що внаслідок удару є загиблі і поранені. Зокрема задвохсотився водій «міністерки соцполітики», яка на своєму відео повідомляє про це під сміх своєї супутниці. Я спочатку хотіла написати, що вони там всі ї@анулися, але потім вслухалася у слова «міністерки»: «але ми сюди приїхали для того, щоб тут також була Росія. І Росія тут буде ціною життя» і зрозуміла, чого та мала рже.

● У Бердянську трагічно і дуже вчасно обірвалося життя заступника «мера» і його дружини. Подружжя Бойків відповідало за «ріфірєндум» і «входження» Запорізької області до складу Росії, а бердянські партизани – за входження подружжя Бойків у пекло якимось болісним способом. Як бачимо, бердянські партизани виявилися більш відповідальними

● У Луганську тим часом прямо на роботі розірвало «генпрокурора ЛНР» і його заступницю. Потужний вибух стався у кабінеті

Давайте 16 вересня будемо відзначати день українського партизана може, а?

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу на Харківщині» Непереможна українська армія форсувала Оскіл і тепер вже повністю звільнила Куп’янськ, а також добралася до лаптів, які 6 днів ї@али їм мізки, вбила всіх нах#й, перешагнула і пішла далі у контрнаступ

ССОшки тим часом затрофеїли на Харківському напрямку склад боєприпасів, довівши, що вони не тільки жорстокі головорізи, а ще і по хозяйству.

● на росії опять не уважають ветеранів. В готелі у Воронежі (бля, знов Воронєж) вагнерівець попиздився з росгвардією, кричав що він Марлін, спецгрупа 136 полка, є@ал-воєвал і зараз всім запхає у сраку свою дубінку. Щоправда перемогла у цьому ЇЖГ-чемпіонаті росгвардія – їх тупо було більше, тому воєваку відмудохали, а за наявність патронів відкрили карну справу.

А з тюрми знову поїде на війну. Російська каруселька

● Аналітики ISW констатують, що кремль стрімко втрачає вплив у колишніх радянських державах. Русня вивела звідти значну кількість воєнних сил, (з кінцями, кінці вони віддали в Україні) і тепер їх не тільки не люблять, а ще й і не бояться.

● Байден розпорядився виділити Україні черговий пакет військової допомоги на $600 мільйонів. У пакеті боєприпаси для Himars, високоточні артилерійські снаряди та інші пундики

● Наша постійна рубрика «шо там у Бєлгороді». На Бєлгородщині, у Валуйках ї@анати знову обстріляли самі себе, поціливши у підстанцію. Загалом повідомляють про 20 вибухів, загорілися 3 машини і 8 будинків, один лапоть – 200.

● Хакери з Hdr0 зламали сайт Московського обленерго, розістили фотку з палаючим кремлем, новини з заголовками «Тобі п#зда. Тікай з города» і «Тобі п#зда. Тікай з города зараз» і ще купу різних пасхалок. Вони ох#єнні,тож їх я і запощу у традиційну картинку дня.

10 хороших новин 16 вересня

10 хороших новин 16 вересня

10 хороших новин 16 вересня

10 хороших новин 16 вересня

10 хороших новин 16 вересня

10 хороших новин 16 вересня

10 хороших новин 16 вересня

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/468

Новости портала «Весь Харьков»

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