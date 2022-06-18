10 хороших новин 17 червня

● Непереможна українська армія послала нах#й буксир ЧФ РФ «Василий Бех», який тягнув на зміїний БК і чергову порцію лаптів. Ї@анули по кориту з Гарпуна, внаслідок чого 70% особового складу одразу показали отріцатєльную живучєсть, а дороге, нове і велике корито – отріцательную плавучєсть.

І що примітно, назвали його на честь капітана 1-го рангу Василя Беха, який помер на початку того ж року

● Також непереможна українська армія, вертушками і ракетами, роз’ї@ашила скупчення лаптів у Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини. По пункту управління та скупченню техніки у районі Нової Каховки нанесено ракетний удар.

На Донбасі лаптям навішали пі$дюлін під час наступу на Золоте, Берестове і Василівку. ДРГ, які шукали наші слабкі місця в обороні Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток, знайшли і покалічили. У районі Гірського і Кочубіївки, після спроби провести розвідку боєм, лапті відповзли частково у дещо розібраному стані.

Крім цього, непереможна українська армія звільнила населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області.

● У Донецьку загорілася військова база абізян. Трійка абізян, за попередніми даними, вже двохсоті чи трьохсоті. Також ходять чутки, що бавовна прилетіла у будинок місцевої «чиновниці» Катерини Мартьянової

● Постійна рубрика «а шо там у Бєлгороді». У лаптєй під час планового навчально-тренувального польоту впав літак Су-25, нібито через технічну несправність або тупість пілота, який неправильно вибрав висоту і зачепив лінію електропередач. Внаслідок падіння сушка в гівно, пілот встиг катапультуватися.

● Єврокомісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна вже запровадила близько 70% європейських норм, стандартів та правил. Проте зробити ще треба овердох#я, так шо вступ до ЄС, мабуть, – питання ще не одного року

● З 1 липня Україна запроваждує візовий режим для лаптів. І 10 років не пройшло, треба ж таке

● На Курщині невідомі обстріляли з міноментів селище, у наслідок чого є кілька побитих будинків. Але що значно краще – курки і курці знову влаштували візг і паніку і побігли магазинами, скуповувати туалетну бумагу, свічки, сірники, бухнуть і закусь. Місцева влада відчайдушно закликає схаменутися

● Російські кікімори вже залишилися без чверті парфумері та косметики, до якої звикли у довоєнні часи. Загалом на частку імпортної продукції припадало 60% ринку, а з урахуванням брендів, які локалізували своє виробництво на росії, всі 80%. Тепер нема з чого робити креми, помади, пудри, туші і парфуми. Що робити, коли всі запаси закінчаться, виробники не знають.

● Путін визнав, що російському автопрому пи$да. Звісно, уникаючи будь-яких згадок про санкції, божевільний бункерний дід заявив, що показник продажу авто знизився більш ніж наполовину, що спричинило різке подорожчання. Він, звісно, наказав негайно виправити ситуацію, але як це зробити без імпортних машин і деталей, коли авто вже збираються випускати без каталізатора, ABS і подушок безпеки невідомо взагалі від’ї@іться, він стратег. Пи$да ще і авіагалузі, вкрадені по всьому світу лізінгові боїнги та аеробуси через п’ять років розбиратимуть на деталі, щоби ремонтувати інші літаки. Бо санкції, а в них нема ні технічної, ні технологічної документації.

Загалом стан російської економіки зараз такий, що навіть на цьому етапі на відновлення стану, що був до 24 лютого, знадобиться 10 років. Але він ще погіршуватиметься. І поки Україна, після війни, розвиватиметься, русня, під санкціями, не маючи можливостей для росту, все глибше залізатиме у злидні і відсталість.

Бо нех#й було нападать.

● Тайру звільнили з полону! Тільки що повідомили. Не знаєте хто це, то загугліть прямо зараз. Неймовірно крута новина

Источник: https://t.me/valentynaeminova/303

Новости портала «Весь Харьков»