10 хороших новин 17 квітня

● На росії прийшов п#здець Ульяновському механічному заводу по виробництву ракет, бо ракети тепер немає з чого робити. Працівників виганяють або в неоплачувану відпустку, або нахуй на війну, операторами тих самих буків, з яких скоро не буде чим стріляти.

Не полишають спроб робити ракети з гівна, а як не получиться, пустять на галети для російської армії.

● Крейсер «Москва» таки для чогось пригодився - зробив непогану рекламу нашому «Нептуну». Вже чотири країни заявили, що хочуть купити в України такі чудодійні ракетоньки. Але заждіть трошки, спочатку ми весь російський флот на корм рапанам відправимо, а потім вже можна і продавати.

● Паралельно непереможна українська армія робить антирекламу росіянському металобрухту – Індія відмовилася купувати їхні вертоліти Мі-17 і розриває контракт на 80 вертушок. Лохів нема купувати те, з чим не можна завоювати навіть маленьку Чорнобаївку.

● Абізяни в берцях здається стали шото подозрєвать – Цимбалюк пише, що вже 50 голів чкурнули з полігону і петляють так якісно, що жодного поки не спіймала комендатура. Мабуть це були найрозумніші абізяни на полігоні, якби не війна, може і еволюціонували би в прямоходящих із часом…

Хоча нє, х#йня, давайте будемо реалістами, коли це на росії відбувалася яка-небудь еволюція.

● ЄС виділяє Україні ще 50 млн євро. гуманітарної допомоги на підтримку місцевого населення. А це значить будуть грошики на медицину і на житло.

● Хлопці з «Азову» довели, що вони в нас не тільки про війну але і по хозяйству – викорчували нарешті бюст маршала Жукова в Харкові. Харківська міськрада обачливо не стала це коментувати.

● В Новій Каховці пострілялися абізяни з ордло і росгвардії, повідомляє начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, ібупрофен і магній українського народу, Віталій Кім. Невідомо, за банани чи за стіралку, та і яка нахуй разніца. Дякуємо всім учасникам заходу, що зберегли українській армії врємя і патрони.

До речі це непогана ідея – підкидувати їм час від часу якійсь напівполаманий крам і дивитися, як вони за нього пиздяться. В Каховці раніше «Таврійські ігри» проводили, а це будуть «Галодні ігри». Переможець отримує військовий трибунал і майже нову коробку від блендера

● Всі порти ЄС закрилися для російських кораблів. Будуть тепер як чумні обходити десятою дорогою всі очаги цивілізації, щоби раптом не конфіскували чи не спалили в скотомогильнику.

Поки пускатимуть кораблі з нафтою, але це ненадовго - українські дипломати хитрі і злопам’ятні шо той Моссад, і це ще їм вогнепальну зброю не дають...

● Рубрика «шо там в Бєлгороде». А там якісь зайчики від імені МНС пустили чутки про те, що в місті вводиться червоний рівень терористичної небезбеки і нікого не випускатимуть на вулицю.

Місцеві лапті, в яких психіка і так вже ні в пізду, ні в красную армію, довірливо заверещали і побігли скупати сірники, папір і бояришник.

В коментарях журналістам плачуться, що їх от-от евакуюватимуть, а не хочеться, бо ж одразу розмародерять їхні домівки. Розумієте? В місті немає української армії, значить вони впевнені, що розмародерять свої ж. Прекрасная страна. Шоб туда медведчук после смерті попав.

● З ютуб-каналу "Союзмультфільму" випиляли з невідомих причин радянський мультік про "Нептун" (і есмінець з літерою Z, який персонажі мультику називають фашистським.

Мізансцена: діти на підводному човні "Нептун" натрапляють на потоплений фашистський есмінець. Діалог:

- Все ясно – фашистський есмінець

- Звідки ти знаєш?

- Читай. Фашистські есмінці позначалися літерою Z

Источник: https://t.me/Sharpreview/12929

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