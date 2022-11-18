● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині. Авіація та інші ландшафтні дизайнери набили 17 скупчень лаптів, три пункти управління і п'ять складів боєприпасів та три інших важливих об’єкти противника

До російської пакетної армії доєдналися 400 новобранців.

Наші козаченьки вийшли на рубіж на правому березі Дніпра і контролюють територію поблизу Криму.

● Окружний суд Гааги визнав винними і засудив на довічне Гіркіна, Дубинського і Харченка у збитті боїнгу MH17. Ці троє мають виплатити родичам загиблих пасажирів €16 млн. Докази русні визнано фальшивими.

Тож, що ми маємо. Вісім років тому, коли все це тільки сталося, багатьом здавалося, що лаптям тепер точно пі$да. Потім стало здаватися, що вони взагалі уникнуть покарання. Ну а тепер бачте як вийшло… До справжнього покарання ще далеко, але нічо, ми терплячі. Гаага ще зустріне вас усіх.

● Балалайню от-от можуть визнати державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму: Європарламент погодив відповідний текст резолюції.

● Щось сьогодні багато про суди. Осєчкін з Гулагунет повідомив, що російський лапоть втік зі своєї армії, коли вона стояла у Бучі, примчав аж в Іспанію і там заявив, що готовий здатися поліції і давати свідчення про звірства своїх товарищів. Бо уже не хочеться додому в Якутію.

Цікаво, до якого етапу слідства він доживе.

● Ізраїль під тиском США погодився придбати «стратегічне обладнання» для України на мільйони доларів, а не обмежуватись лише гуманітарною допомогою

Ще Фінляндія надасть Україні допомогу на €55,6 млн, інфа про те, що буде у пакеті, поки засекречена.

● А от про Канаду відомо, що ми скоро отримаємо кошти на зимове спорядження, супутникові знімки і камери для безпілотників на $34 млн

● Наша постійна рубрика «а шо там у Бєлгороді». У головному місті-терпілі російської федерації для різноманітності сьогодні не пожежа, а блекаут. Ми не знаємо, что случілось, кажуть, хтось обстріляв електропідстанцію.

● Депушкінізація у Чернівцях. Але поки що не остаточна, одного кучерявого зрізали і вивезли, другий поки залишився.

З якого взагалі дива ця підставка для голубиного гівна стільки років стирчала на Буковині, що Пушкін для неї хорошого зробив…

● За підсумками шостого Рамштайну ми отримаємо: системи ППО, снаряди для РСЗВ, ствольну артилерію, снаряди та зимове обмундирування, Іспанія передасть дві ракетні установки HAWK, Німеччина – $500 млн на озброєння, Канада – зимову форму, а Швеція – пакет допомоги на $270 млн.

● Русня у Фінляндії хоче провести лаптє-фінський концерт Romantiikan Jättiläiset, що є продовженням багаторічного російсько-фінського проєкту фінської гошки, заснованої у 2008 «з метою побудови культурного діалогу між Фінляндією та росією за допомогою музики романсу», але цього року типу на підтримку України.

Наші про все дізналися, і, здається, не дадуть. Лапті, ідіть нахуй зі своєю підтримкою.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/646

Новости портала «Весь Харьков»