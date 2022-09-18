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10 хороших новин 17 вересня

10 хороших новин 17 вересня

Традиційна картинка дня із соцмереж. Сьогодні це картина Олега Чучупи "Почути схід". Робота ще часів АТО, але як сьогодні відгукується

З любов'ю і повагою до всіх щирих українців Донбасу, які ще у 14му зустріли увесь цей крінж.

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● Непереможна українська армія навісила лаптям смачних пи$дюлин у районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Первомайське, Миколаївка Друга та Новомихайлівка, бо вони дуже вже просили. А наші козаченьки ж отзивчиві)))

З неба лаптям десять разів прилітало по скупченню їхньої вже неживої сили і вже поламаної техніки. Тепер чимало зрк вже ніколи і нічого по нас не відстріляють.

● Партизани підірвали колії у Мелітополі і у Верхньому Токмаку Першому, якими лапті користувалися для переправки палива і техніки з Криму.

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу на Херсонщині». У районі Нововознесенського група садомазохістів, під покровом ночі, висунулася у бік нашої располаги з планами наробити пакостей у тилу або отримати оберемок х#їв за комірець. Судячи з усього, обидва плани їх цілком влаштовували, бо діючи за планом №2 вони, розбігаючись, верещали як макаки, яким нарешті змили в клітці все гівно зі шлангу.

Ще одна ржачна новина – демілітаризація 180 лаптів на їхній базі у будівлі «Алкоресурс» у Херсоні.

Як організувати базу лаптів, щоби потім роз’ї@еніти її з артилерії? 1. Назвати об’єкт з використанням «алко» 2. Ждать

Так от, бойові алкоголіки влашували собі там базу, а наші козаченьки одним влучним ударом перетворили її на мангал. Звідти досі відкопують тушки двохсотих. Треба там буде після перемоги встановити памятник Дарвіну))))))

● Загалом на Херсонщині лапті розуміють, що скоро треба буде зйо@увати і готують собі шляхи відступу. Втопили дев'ять вагонів в районі Каховської ГЕС для побудови переправи. Такі новини дуже радують, бо з’являється надія, що ці трупоїди не дуже воюватимуть за Херсон. Люди і так настраждалися в окупації, добре було би під час звільнення обійтися без обстрілів.

● У Криму партизани перетворили машини Кисельова на його дачі у Коктебелі на не дуже ядерний, але попіл. Спалили його «Ленд Ровер Фрілендер» та гольф-кар.

Тим часом у Фінляндії русні машини обливають червоною фарбою, дряпають і проколюють шини. Лапті, щоби вберегти свої корита, використовують підробні європейські номери, але за це їх вже штрафує місцева поліція.

● Наша постійна рубрика «шо там у Бєлгороді». Ї@анати продовжують обстрілювати Харків, ракети продовжують повертатися в родную гавань і розриватися на Білгородщині. Сьогодні із 7 запущених у наш бік ракет до Харківщини долетіли лише 4.

● Українські науковці вивели новий сорт технічних конопель «Софія», який стане у нагоді нашій армії. Тихо, не ржіть)))) з цих конопель, виявляється, можна виробляти порох, який не має аналогів у світі, використовувати у виробництві канатів і парашутів. Конопляні волокна ні не поступаються кевлару, та вони ще й легші. Ну й одяг з конопель, як ви мабуть вже знаєте, дуже комфортний у вжитку та міцний.

● Нацгвардійці повідомляють, що звільнили село Діброва на Донеччині. Це поряд із Лиманом

● У Мелітополі винесли у повітря базу лаптів у Радіонівському заказнику. На світанку, без оголошення війни

● Раніше русню не хотіли бачити в ЄС, а тепер вони заї@али ще й Азію. Їх улюблений Тайвань не продовжив російський туристичний безвіз

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/476

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