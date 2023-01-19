10 хороших новин 18 січня

● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині. Крилаті козаченьки і суворі ландшафтні дизайнери набили 14 скупчень лаптів, три позиції зрк, пункт управління, станцію реб, експериментальний розвідувальний дрон «Мерлін-ВР» і алігатора.

● Президент Сербії Вучич публічно визнав Крим та Донбас українською територією. Також він заявив, що давно не спілкувався з путіним і назвав фейком те, що Сербія завжди підтримує росію. Це при тому, що Сербія вважалася головним партнером і другом русні у Європі

Кругом, кругом одні врагі. І лукашенко

● США виділяють $125 млн на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть ремонтним бригадам країни генераторів ліквідувати наслідки ударів з країни дегенератів

● Канада відправляє нам 200 бронемашин Senator, які вміють не ламатися, коли по ним ї@ашать з 50го калібру і мають кузов, що витримує підрив на мінах. Шини мають систему Run Flat із підкачуванням на ходу. Ще й ствол зверху можна прикрутити. А Латвія – стінгери, гелікоптери, кулемети, боєприпаси і безпілотники

● США вициганили в Ізраїлю своє ж озброєння. Ну тобто домовилися про постачання нам 300 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів зі своїх складів на території Ізраїлю. Подейкують, що половину з них вже доправили у Європу, щоби невдовзі відправити нам

● Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер підтримав вступ України до НАТО. Це той, який раніше транслював кремлівські наративи так жваво, ніби є дячком у гундяєва. Правда досі наполягає, що Україну треба брати до НАТО після того, як настане мир, і що він проти ліквідації Росії як самостійної держави, але нічо, ми ще трохи почекаємо.

● Латвія готується взагалі вилучити російську мову зі шкільної програми. Зараз більше 300 шкіл у Латвії, а це близько половини, пропонують російську як другу іноземну. Протягом трьох років це має припинитися і діти вчитимуть якусь з мов країн ЄС.

Може й українську

● Давненько у нас не було нашої постійної рубрики «гієна огнєнная», спішу виправитися. Чмобікі з Ярославщини відступили з позицій через постійні атаки непереможної української армії, бо їм дозволив комроти. Тепер чмобіків судитимуть за дезертирство, бо ротний прикинувся якутським кроликом з гівна і стверджує, що нічого не дозволяв.

Ну і правильно судять, хулі. Треба було не відступати, треба було здаватися. Зараз би їм в тюрмі макарони давали, можливо навіть з маслом. А так дадуть пизди і відправлять бігати перед заградотрядом.

● На росії власники іномарок опинилися перед серйозним питанням – де купити, @лять, коня, тому що машина скоро не їздитиме. Mercedes-Benz закривають доступ до свого офіційного софта і все закуплене наперед для гарантійних ремонтів закінчується. А без вноса інфи про ремонт чи заміну деталей машина просто не заведеться. Вже були випадки. Блокування софта для Skoda, KIA, Infiniti, Nissan и Porsche, до речі, вже почалося. Сподіваюся, власники встигнуть подарувати свої машинки лаптєногій російській армії, їм якраз такі і треба.

● Також на росії більшає нападів лаптєногої армії на мирних жителів. Троє алкашів з військової частини неподалік побили відвідувачів ресторану «Золотая вобла» у Сокольниках, бо офіціанти відмовилися їх, тобто алкашів у формі, обслуговувати. Не шукайте тут логіку, це русня.

І знаєте, що зробили бойовим лаптям за те, що вони поламали мирняку черепи і щелепи? По тихому відправили у їхню військову частину

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/789

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