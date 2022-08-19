10 хороших новин 18 серпня

● Непереможна українська армія перемолола на фарш лаптів, які намагалися наступати на Краматорському і Новопавлівському напрямку і не дали прорвати оборону на Бахмутському. На Півдні арта роз’ї@ашила лаптям комплекс станцій супутникового зв’язку «Легенда-2» та склад боєприпасів у Благодатному.

● Притула на гроші, що їх задонейтили на Байрактари, цитую: «купив супутник, що дасть доступ до бази усіх супутникових знімків сузір’я компанії ICEYE» і тепер ЗСУ, через будь-які, взагалі через будь-які перешкоди, зможуть бачити, що там у русні, не залежачи від даних інших розвідок. Це навіть крутіше за Байрактари, які нам і так подарували.

Велика інтрига тепер – максимальна дальність, на яку ми можемо діставати лаптів. Так, я знаю що нам щось поставили і щось не поставили

● Агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті. Рейтинг України піднявся з рівня «обмежений дефолт» до «імовірний дефолт» завдяки реструктуризацію зовнішнього боргу.

● В Латвії думають заборонити повторно видавати русні види на проживання. Видачу довгострокових віз також хочуть зупинити. Повертайтеся до себе у балалайню і робіть щось зі своєю країною, а не сидіть у Європах із комфортом.

● Миршавий воєнком у Тверській області знімав відео із закликами іти і воювати «за родіну» в Україні. Вдячні глядачі підпалили його військкомат.

● Наша постійна рубрика «сім кар є@іческіх». Москва сьогодні плаче і кашляє, бо з одного боку її заповнив дим від пожеж у Рязанській області, а з іншого – дим від пожежі у елітному ЖК, який ще не встигли добудувати.

● Естонія закрила в'їзд для лаптів, які отримали шенген і в інших країнах ЄС. Це прецедент.

До речі, Єврокомісія таки обговорюватиме заборону на видачу шенгенів для русні. Головує зараз, нагадаю, Чехія, яка активно це підтримує. Наразі до цієї ініціативи, крім країн Балтії, хоче доєднатися Данія

● Українець Олексій Новіков знову найсильніший у світі, він встановив рекорд у становій тязі – 549 кг

● Сьогодні було багато розмов про можливу зраду на саміті у Львові, де Ердоган типу мав вмовити Зеленського піти на якусь мирову, але судячи з останніх заяв все більш-менш норм. Зате домовилися, що Туреччина долучиться до відбудови України після війни. Першим проєктом стане зруйнований міст у Романівці на Київщині, що з’єднує Бучу та Ірпінь з Києвом.

● Наша постійна рубрика «шо там у Бєлгороді». На Бєлгородщині у склад боєприпасів завітала бавовна. Горить і гупає на всю округу, місцевих вивозять. І прямо зараз повідомляють про вибухи у Новій Каховці, так шо чекаємо ще хороших новин

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/398

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