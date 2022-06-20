10 хороших новин 19 червня

● Непереможна українська армія роз’ї@ала лаптям черговий командно-розвідувальний центр, цього разу - 20-ї лаптєногої армії з Воронєжа. У центрі могло гуртуватися до 300 лаптів.

● Також непереможна українська армія просунулася на 10 км від Запорізького у бік Мелітополя. Мер цього міста Федоров упевнений, що у найближчі тижні місто Херсон буде звільнене. Це не заява військового, але амінь

● Рада таки заборонила російську музику у медіа та громадському просторі. Хоча ви мабуть знаєте і про ці списки «хороших росіян», які засудили агресію, пісні яких крутити буде типу можна. Мене дуже цікавить механізм формування цих списків. У принципі, якщо це зробити із публічним засудженням війни і приниженням путіна, то може щось і вийти. І ще дуже цікаво, як каратимуть за порушення, щоби не вийшло як із мовним законом. Суспільство-то, звісно, може і само розібратися, але хотілось би драконівські штрафами замість мордобою

● Також Рада заборонила імпорт і розповсюдження книжок з Балалайні. Російською видаватимуться оригінальні твори. Світова література, новинки, класика – тільки українською.

Паралельно таки передбачили підтримку книгарень, що продають книжки українською. Ура!

● На росії, виявляється, була статуя Путіна в образі імператора Октавіана Августа. Поставили її у 2019, біля ТЦ Evropa у Пітері (падажітє орать, це іще не все), і вона є однією з 9 псевдоісторичних статуй. Власники ТЦ на серйозних щах доводили, що ніх#я єто не Путін, а самий настоящій Август, так шо прогіб не защітан, розходімся.

Решта статуй при цьому не змахували ні на Єльцина, ні на Горбачова, ні навіть на Мєдвєдєва. ТЦ-довгобуд, освячений ще худорлявим ї@альником вождя, за два роки торжествєнно відкрився.

А тепер імператора розстріляли. Обстріляли з пейнтбольної рушниці, якісь республіканці-соціалісти, присвятивши цей безмислєнний і безпощадний бунт завершенню Петербурзького міжнародного економічного форуму (на якому віп-гостями були Душилін, таліби і робот у вигляді Оксани Марченко). Відважні повстанці зазначають, що «Росія буде вільною народною соціальною республікою».

Не подобаються мені всі ці заяви. Що значить, Росія буде, агов.

● Лаптів на лижах викинули з перегонів серії Worldloppet, лаптєлижний марафон Demino Skimarathon зупинено. Через війну в Україні

● Тепер росія - країна 404. Microsoft заборонила лаптям завантажувати Windows 10 та 11. Microsoft, нагадаю, йде з Росії.

● Відбуваються чергові тектонічні зсуви на просторі, який ботоксний дід вважав своїм. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати квазідержави типу ОРДЛО. І сказав, що всі колишні радянські керівники вийшли з України.

Потім його глава МЗС сказав, що вже час подумати, як би забрати ядерну зброю у русні. Він про це говорив у контексті ліквідації усієї на світі ядерної зброї, а надихнула його на такі заяви ситуація в Україні. Він про це говорив у контексті ліквідації усієї на світі ядерної зброї, а надихнула його на такі заяви ситуація в Україні

Русня вже знизила темпи відвантаження казахської нафти. (А Казахстан зупинив транзит расэйського вугля у 1700 вагонах, типу, виконання санкцій, зовсім не у відповідь, ага - ред.)

● Польща передала Україні САУ Krab. Стріляють вони на 40 кілометрів, але навіть ці краби в умілих руках поставлять русню раком.

● США готуються почати процедуру визнання Балалайні державою-спонсоркою тероризму, Сенат США може розглянути це вже цього тижня

Источник: https://t.me/valentynaeminova/305

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