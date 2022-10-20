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10 хороших новин 19 жовтня

10 хороших новин 19 жовтня

Традиційна картинка дня із соцмереж

● Непереможна українська армія відбила лаптєчмонські атаки у районах населених пунктів Огірцеве і Дворічна Харківської області; Білогорівка на Луганщині; Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області. Крилаті козаченьки і боги війни протягом доби набили копрокадаврам 10 скупчень, штири позиції зеніток, станцію РЕБ, міст, понтонну переправу і гелікоптер Ка-52

● На Херсонщині у лаптів, які поповнили свої підрозділи завербованими Вагнером зеками тепер проблемка – зеки, щойно отримавши стволи, зйо@уються з війни назад на російську федерацію. Особливо зйо@ прискорюється після того, як виявляється, що не тільки вони тут стрілятимуть про нацистським украм, а й укри по ним, ще й ніх#я собі з якою інтенсивністю. Наприклад після ураження складу з боєприпасами 17 жовтня цього року всі не поранені зеки звалили у той же день. І їх тепер шукає Росгвардія. Сподіваючись насправді ніколи не знайти.

● Ми з вами всі сьогодні отримали премію Сахарова «За свободу думки». Раптом що, це премія з прав людини, заснована у 1988 році Європейським парламентом. Ним же і вручается, кожного року. От цього року нам, українському народу, за те що ми стійкі як та шафа з Бородянки.

● З центру Маріуполя зникли російські трикольорові ганчірки. Законна влада вважає, що за зникненням з площі Свободи цієї нікчемної ветоші попрацював місцевий рух опору. Цікаво, що русні або настільки пох#й, або настільки страшно, що вони досі не помітили

● ЄС таки наклав санкції на Іран, під них потрапили компанія Shahed Aviation Industries – виробник мопедів-камікадзе і три високопосадовці. І це тільки початок нового етапу боротьби цивілізованої частини Європи з новими російськими братушками.

І за зіпсований мем «Кругом, кругом одні врагі. І Лукашенко» ви нам також відповісте.

● Наша постійна рубрика «шо там у Бєлгороді». Сьогодні місто-терпіла має пару пошкоджених підстанцій і знову сидить у темряві. Одна з підстанцій доволі яскраво горить, що, у принципі, має порадувати тих, хто живе по сусідству і не встиг закупитися свічками. Місцева влада щось лопоче про відключення трансформатора через перенапругу.

Ну да, просте відключення. Через пульт. З подальшою пожежею.

● Казахстан продовжує посилати русню за кораблем і посилює підтримку казахської мови. Токаєв підхреслює, що молодь насамперед має знати свою рідну мову – казахську. У країні більшає кількість пісень, книжок і шоу казахською. Звісно, на болотах це сприймається як наступ на російську.

● Киргизстан, слідом за Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Туреччиною, В’єтнамом і країнами ЄС перестав приймати російські картки Мір

● Сьогодні правоохоронці за кордоном видзьобали одразу двох лічінок російських віп-чиновників. В Італі у справ про відмивання грошей затриманий син губернатора Красноярського краю Артем Усс, на нього чекає екстрадиція в Штати.

А у Норвегії затримали сина колишнього директора РЖД Якуніна за те, що шастав у неположеному місті зі своїм дроном.

● В Чувашії, яка однією з перших повністю виконала план по частковій мобілізації, місцева влада урочисто відкрила у селі дорогу на кладовище. На серйозних щах, з червоною стрічкою, все як полагається. Щоправда дорога навіть не заасфальтована, зате потім простіше буде заривати пакети з героями прямо на дорозі. Коли місця на кладовищі закінчаться.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/559

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