● Непереможна українська армія відбила атаки лаптів у районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області і розбомбила їм пункт управління. До російської пакетної армії доєдналися 420 новобранців

● Наша нова тимчасова рубрика «дої@іть їх вже на Миколаївщині». Наші козаченьки красиво розх#ярили скупчення лаптів на Кінбурнській косі, звідки вони обстрілювали зернові баржі.

● На Росії чергове ачтослучілось. Раптом обвалився будинок на Сахаліні, з п’ятого по перший поверх. Газ просто у лаптів у балонах, от і вибухнув. Бо будинок був не газифікований. Бо острів Сахалін живе на електриці, яка періодично відмирає і російській владі на це вже із часів совка пох#й. Зате виконали план по майбутніх пакетах із біосміттям. Вони, до речі, теж непогано горять.

● У країні-200 закінчуються гроші: днями лапті провели найбільшу в історії емісію боргових зобов'язань за один день, зібравши 820 млрд рублів. Випуск боргових зобов'язань є ключовим механізмом для підтримки видатків на оборону, які значно збільшилися після пецоперації

● Братам-литовцям так зайшла ідея із морськими дронами, що вони зібрали вже на другий і почали зібрати на третій. Другий назвали «Peace Дец». По моєму, це вартує окремої марки, шановна Укрпошта.

● Ще троє наших безцінних морпіхів повернулися з російського полону.

● Українські хакери привітали по російському телевізору руснявих артилеристів. У привітанні прозвучали слова подяки за 83 тисячі пакетів із добривом для українських чорноземів

● На росії вибухнув газопровід неподалік Пітера. Палає так, що за кілометри видно. Подейкують, на місці вибуху бачили українських бойових сніжинок. Для комарів просто вже погода не льотна.

● У Чорнобаївці і частині Херсона з'явився український мобільний зв'язок. Так шо Чорнобаївка тепер не тільки 100500:0, а й і 050

● Під Мелітополем самовозгорілася російська трикольорова ганчірка на будинку культури. Культура просто не витримала такого неподобства. Лапті гасити будівлю навіть не намагалися. Бо раптом побачать у полум’ї своє майбутнє

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/652

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