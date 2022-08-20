10 хороших новин 19 серпня

● Непереможна українська армія як завжди всіх уї@ала. На Харківському напрямку не дала лаптям покращити тактичне положення, на Слов’янському, Краматорському, Авдіївському, Південнобузькому і Бахмутському повідривала лаптям штурмувалки і відправила назад лікуватися.

За минулу добу, до речі, зробили хорошими аж 400 лаптів. Не інакше як збирають на якусь красиву круглу цифру до празніка.

● «А еті ночі в Криму тєпєрь кому». У крисіян знову дві бавовни, одна у Севастополі, інша біля Євпаторії. Гупає так, що шибки здригаються. Лапті ніби встигли навести ППО, але ж крисіяни у вибухах не розбираються, вони тільки каменів з неба не бояться у себе «на родіне», тому всі традиційно повсиралися. Звалюють з півострова, перериваючи відпустки і продаючи за безцінь свої нові квартири.

До речі, «детонація» у Новофедорівці покрошила лаптям більшу половину бойових літаків морської авіації ЧФРФ.

● Тим часом природа делікатно теж нагадує мамулічкам, што пора звалівать. Вчора у Криму, у Сакському районі був смерч, який розніс, зокрема, устричну ферму з рестораном і з десяток машин. А сьогодні потоп. Випали дві місячних норми опадів. Плавають Ялта і Сімферополь.

● ЄС надасть Україні $21 млн на підготовку до опалювального сезону, а Велика Британія - $18,3 млн на допомогу біженцям і внутрішнім переселенцям

● Естонія ухвалила новий пакет військової допомоги і передасть непереможній українській армії міномети, протитанкові засоби і польовий госпіталь.

А Німеччина, разом з США, купили ЗСУ 225 ракет Vulcano, які можуть знищувати цілі на відстані до 80 км.

● На росії імпортозамєщєніє сягнуло кульмінації – замість пральних машин росіянкам віддали річку. Місцева влада на Півночі облаштувала річні платформи для прання, ще й піариться, як швидко відгукнулася на слізні просьби простих лаптіх. Звісно, раніше вони просто у бруд своїми кривими ногами заривалися, а тепер можна примоститися сракою на стругані дошки. До чого прогрес дійшов. Може скоро у сільмаг ще і мила привезуть.

Прати у річці, срати у дірку в підлозі, боятися поліцію, губернатора і попа… Що ви намагалися донести до цієї тупікової гілки еволюції у своїх інтернетах?

● А, до речі, необучаємі нарешті запам’ятали, що правильно не «на» Україну, а «в». Проявилося це на пам’ятниках задвохсочених в Україні лаптів, що, у принципі, теж дуже симптоматично. Надгробки «жертвам спецоперації», де написано «погіб в Украине» стали часто помічати у Туві

● На Бєлгородщині знову загорівся склад із боєприпасами. Сьогодні щоправда тихіше ніж вчора, можливо навіть ніхто не постраждав, але у телеграмі купа відосів, як місцеві зйобуть з Бєлгорода, бо вже здаюь нерви.

Може вони всі у відпустку у Крим?

У Новій Каховці тим часом знову потужні вибухи. Поки без подробиць

● Байден підписав указ про новий пакет допомоги на $775 млн. У пакеті:

боєприпаси для Himars; 16 105-мм гаубиць і 36 тисяч артилерійських снарядів до них; 15 дронів Scan Eagle; 40 броньованих машини із захистом від мін і засідок; швидкісні протирадарні ракети; ракетні системи TOW, тища джавелінів і дві тищі снарядів до них.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/401

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