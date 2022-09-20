10 хороших новин 19 вересня

● Непереможна українська армія відбила чмонські атаки у районах населених пунктів Миколаївка Друга, Курдюмівка та Зайцеве, а крилаті козаченьки і боги війни насипали зверху тим з них, хто швидше бігав чи зліше відстрілювався. Авіація погромили 11 пунктів зосередження вже неживої сили противника, зенітну батарейку і склад боєприпасів, ППО уронілі сушку і ракету, а артилерія розтеребонькала п’ять опорників і три склади боєприпасів. День однозначно удався.

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу на Херсонщині». Лапті, затиснуті між ЗСУ і Дніпром, визначилися, що краще таки ЗСУ і тепер намагаються здатися у полон вже на рівні командування. Наше командування тепер розмірковує, ̶н̶а̶х̶#̶й̶ ̶в̶о̶н̶о̶ ̶н̶а̶м̶ ̶т̶р̶е̶б̶а̶ і у чому тут може бути підступ. Бо цими голодранцями ж і обмінний фонд поповнювати небезпечно, вони вже надивилися на наше життя і на своє і фіг тепер захочуть повертатися на росію

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу на Харківщині». ДБР, в якої за роки війни надзвичано добре розвинувся нюх на все погано спрятане, набарсучила на Харківщині цілий командний пункт з арсеналом. Тут вам і постріли для гармат, і гранати, і метальні порохові снаряди, і банки консервованих огірків, і дві бойові машини піхоти з боєкомплектами. Тепер все це працюватиме проти лаптів.

Крім огірків конечно, ними вже якось не економно збивати дрони, коли на дворі майже зима.

● На Донеччині непереможна українська армія звільнила селище Ярова у 6 км від Святогірська. А на Луганщині – селище Білогорівка. Таке враження, що на Донбасі теж триває контрнаступ.

● Найбільший банк Туреччини Türkiye İş Bankası послав нахуй російську платіжну систему «мір», щоби не потрапити під санкції. Тепер банкомати İşbank не видають русскім міровцам турецькі грошики.

Кругом, кругом одні врагі. І Лукашенко

● Олегу Царьову наполірували ї@альник в Ялті. Прямо на центральній набережній. Версія перша: російські туристи подумали що це абізяна і обідились що вона не захотіла з ними фотографуватися. Версія друга: це були партизани. Третя – бомжі-собутильники.

Сам Царьов звісно педалює другу і каже, що це не перший випадок, коли на нього накидаються «озвірілі українофіли». У одного з них, каже, на потилиці навіть був тризуб, ̶а̶ ̶н̶а̶ ̶л̶о̶б̶і̶ ̶с̶и̶д̶і̶л̶а̶ ̶б̶і̶л̶о̶ч̶к̶а̶,̶ ̶і̶ ̶т̶р̶и̶м̶а̶л̶а̶ ̶у̶ ̶л̶а̶п̶к̶а̶х̶ ̶в̶і̶з̶и̶т̶і̶в̶к̶у̶ ̶Я̶р̶о̶ш̶а̶

● Німеччина передасть Україні дві реактивні системи залпового вогню на гусеничній базі Mars II (це типу як Хаймарси, тільки німецькі) і пів сотні бронетранспортерів Dingo.

«Ми тримаємо наші обіцянки, ̶ ̶т̶і̶л̶ь̶к̶и̶ ̶б̶і̶л̶ь̶ш̶е̶ ̶н̶е̶ ̶о̶б̶з̶и̶в̶а̶й̶т̶е̶с̶я̶», зазначається у повідомленні міноборони

● Британська розвідка констатує, що русня втрачає перевагу у повітрі і все більше літаків (чотири сушки за 10 десять днів), коли вони потрапляють у щільні зони наших ППО, намагаючись прикрити з неба лаптів або просто блукають, бо пілоти русняві часто дохнуть, а нові ще як слід не навчені.

Пілотувати бомбардувальник, а після смерті перетворитися на ладу каліну. Пріскорбноє

● Русні відсьогодні закрили в’їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі за короткостроковими шенгенами. Згодом до них може долучитися Фінляндія.

● Українські хакери зламали сайт чвк Вагнера і заволоділи персональними даними усіх бойовиків. А отже їхні шанси повернутися живими знизилися ще у кілька разів

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/481

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