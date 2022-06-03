10 хороших новин 2 червня

● Непереможна українська армія поламала лаптям два швидкісні десантні катери, які символічно потягли ремонтувати у «город слави руських моряків.

● А ще непереможна (хитра, мстива і розумна) українська армія заманила лаптів у пастку, типу здавши Сєвєродонецьк так і тоді, як нам було треба. І тільки ті відрапортували про переможеньку, як прийшов час хреститися і кликати мамку. Тепер наші контратакують, не дивлячись на те, що лаптів значно ближче, а лапті перетворилися на жадібну мавпу з гарбузом, яка засунула всередину лапку, ухопила горішки, і нах#й застрягла.

● На росії через санкції подихає автопром. Зрозуміло, що для багатьох є новиною, що він там у принципі був, а те, що вони випускали – то справді машини.

За даними Росстату виробництво, порівняно з квітнем минулого року, впало на 85,4%

Знаєте, з іншого боку сіє вєсьма прискорбно, бо хто ж іще так вправно вбиватиме русню, як ЗСУ і їхні відчизняні машини. Ми втрачаємо такого союзника

● Литовський журналіст Андрюс Тапінас у прямому ефірі запропонував зібрати 5 мільйонів євро, щоби купити ЗСУ байрактарчик. Гроші замість запланованих трьох тижнів брати-литовці зібрали за три дні.

Далі Туреччина дізнається, що це байрактар для України, на який скинулися литовці, і каже – аркадашларим, а давайте ми вам його подаруємо. І дарують.

Далі Литва заявляє, що раз вони вже зібрали гроші і настроїлися, то тепер заплатять, щоби озброїти цей байрактар найкращими боєприпасами. А решту також передадуть Україні, в якості гуманітарної допомоги.

До речі, непереможна українська армія якраз роз’ї@ала з байрактара чергові два російські танки. Кращої реклами годі й думати.

● Але повернімося до абізян. В «ДНР» знову бунт, тепер ще й зі зверненням до Головлаптя, що їм «голодно та холодно», і немає «ні матеріального, ні медичного, ні продовольчого забезпечення».

Пам’ятаєте, раніше схожі звернення були з Криму, з пучеглазими тьотками, які плакали: путін, в нас забирають бізнес, па бєспрєдєлу, помогі. Ну тобто ще одні довірливі дебіли вирішили, що їхній голос щось значить.

Я думаю, їх так і ховатимуть, з ображеними мордочками.

● HP покидає Росію та Білорусь. І планують відкривати офіси в Україні. А Тайвань заборонила експорт чіпів до Росії та Білорусі. До речі, це основна стаття експорту Тайваню

● США запровадили санкції проти 4 яхт Путіна та кількох міністрів і Захарової. Санкційний список поповнили наближені до Путіна бізнесмени і члени уряду, наприклад кум і завгосп Ролдугін.

● Падьож російських десантників таки призвів до того, що ці відбиті алкаші стали масово відмовлятися їхати на війну. Півтисячі голів написали рапорти, що вони нікуди не поїдуть. Почалися самостріли

● Резніков подарував розвідці свій чемпіонський баггі, який ганяє по будь-якому бездоріжжю зі швидкістю понад 80 км. На нього ще й зброю прикрутити можна

● Кладовище в Комсомольську-на-Амурі захопили ведмеді. Вони щороку сюди приходять, розривають свіжі поховання і жеруть мерців. Це у країні з культом мертвих, де кожен рік з портретами на палках ходить безсмертний полк.

Тепер ваших жмурів, померлих в Україні, зжеруть і висруть ваші же ведмеді. Символічно, пі$дец.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/278

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