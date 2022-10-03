10 хороших новин 2 жовтня

Традиційна картинка дня із соцмереж. "Повєсточка"

● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Первомайське, Спірне та Виїмка. З неба їм насипали по 16 скупченням, двом зрк, 5 командним пунктам, 3 складам з боєприпасами, а також збили 8 іранських безпілотних літальних мопеди Shahed

Підтвердилася вчорашня інфа про розйобаний склад боєприпасів у таврійському і знищенню танкової колони у Чернігівці на Запоріжжі

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу на Херсонщині». Непереможна українська армія делаптифікувала Золоту Балку. І чекаємо новин з району Дудчан

● Лиман вже остаточно, офіційно звільнено. Цікаво, на скільки голів поповнився наш обмінний фонд. Одну колону, яка намагалася втекти, вчора, наскільки я знаю, наші козаченьки розтеребонькали.

● США готові виділяти Україні по щомісяця $1,5 млрд аж до нашої перемоги і агітують до таких же дій Євросоюз, повідомляє Bloomberg

● Данія, Норвегія і Німеччина оплатять виробництво для України словацьких гаубиць Zuzana-2

● Непереможна українська армія встановила наш прапор у Торському у районі Лимана і хижо облизуючись підбираються до Кремінної. Лапті верещать, що якщо здадуть Кремінну, то скоро доведеться здавати і Лисичанськ.

● У Севастополі бавовна прилетіла у тц із символічною назвою «Московський». Головний севастопольський абізян згодом повідомив, що то була блискавиця, яка вдарила у дах так сильно, що з вікон повилітали шибки.

А вчора, нагадаю, в них з ангару у Бельбеку викотився і загорівся військовий літак. Дивні дива кояться у Севастополі, таке враження, що то душі зниклих безвісти на крейсері «Москва» зрештою добралися до берега і жадають відомсти.

Хоча чого це я, звідки в них душі.

● Виявилося, що єдиний на росії духовний лідер з яйцями і совістю – це лама. Я не чула, щоби проти війни висловлювався глава російських православних, католиків, юдеїв тощо. А от верховний лама Калмикії заявив, що він за Україну. І сказав, що справжні буддисти війну, розв’язану Росією підтримувати не можуть. Його звати Тело Тулку Рінпоче (Ердні Омбадиков)

● На Забайкаллі миші з’їли 1,5 мільйони комплектів військової форми. Зима близько, а чмонів і новоприбулих чмобіків не буде у що загортати вдягати. Так шо русня скоріш за все отримує команду самостійно вдягати своє отрєб’є. У зв’язку із чим є хороша бізнес-ідея створювати сайти з продажу форми з російськими доменами і дуже вигідними цінами, найобувати лаптів на гроші і витрачати їх на ніштяки для ЗСУ.

● Новий український корвет «Гетьман Іван Мазепа» спущено на воду в Туреччині. Це протичовновий корвет типу Ada. Одну пляшку шампанського, за сталою традицією, розіб’ємо о борт. А другу вип’ємо, за такою ж вже сталою традицією, за російський флот. До дна

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/512

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