10 хороших новин 2 липня

● Непереможна українська армія продовжує відтісняти лаптів на півдні, втопила у крові наступ біля Новомихайлівки та звільнила Іванівку

● Зміїний офіційно очищено від русні. Лапті намагалися розбомбити острів, щоби нам не дісталася їхня техніка і боєприпаси, але як завжди обісралися. «Парою винищувачів запалювальним боєприпасами рашисти намагалися випалити «залишки доброї волі», що лишилися по них на острові Зміїному у вигляді покинутої техніки. Вже знайома тактика «невлучання» і тут була продемонстрована в кількох варіантах», – віджигає ОК «Південь».

● США у новому пакеті допомоги передадуть нам боєприпаси для артилерії, дві передові зенітно-ракетні системи NASAMS і контрбатарейні радари. Особливо радують NASAMS, їхнє основне призначення призначення — знищення повітряних об'єктів супротивника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Читала, що перевага NASAMS у тому, що вони можуть захищати від обстрілів великі площі, а не якісь конкретні об’єкти.

● 570 товарів з балалайні обкладуть підвищеним імпортним митом у 35%. Йдеться про продукцію з річною імпортною вартістю 2,3 мільярда доларів.

● Популярний на росії пошуковик дешевих авіаквитків Aviasales жирно глумиться з лаптів, для яких через санкції закрита добряча частина світу. Пишуть: «Від сьогодні ми показуватимемо тобі лише квитки до Воронежа. Адже прикро бачити напрямки, якими не можеш полетіти, правда?». Ще вони запустили путівник по Нідерландах із назвою «Відвези діда у Гаагу»

Власник Aviasales належить росіянину, але штабквартира, зрозуміло, на далекому Пхукеті.

● Маріуполь, який я завжди вважатиму містом із залізними яйцями, потроху роздрочує лаптів. Партизани написали на їхньому гуманітарному штабі у ТЦ «Метро» «Смерть рашистам і Путіну». Ті взвили от обіди і посилили пильність на пунктах фільтрації. Дуже бояться, що скоро їм буде як у Херсоні та Мелітополі.

Не бійтеся, бл@ді, буде ще гірше

● Вчора я писала, що крисіяни панікують через дим біля Кримського моста, а сьогодні з’явилася версія, що так лапті його маскують від нашої артилерії. Ну так собі ідея, якщо вони це справді роблять, бо з тим же успіхом можна лупанути у ту ж хмару диму, хіба ні? Міст великий, важко промахнутися, особливо коли наша розвідка вже має на нього документацію.

До того ж, це лякає і без того обісраних місцевих зрадників, які у кожному димі і шороху тепер бачать стукіт колес потяга із Правим сектором.

● Після введення санкцій росіяни масово їбуться з банками. Альфа-банк відмовляється видавати валюту. Її можна тільки обміняти по грабіжницькому курсу чи конвертувати у рублі. Россельхозбанк припинив валютні перекази нікого не повідомивши.

Тинькофф у 10 разів підняв комісію на брокерські операції, призначив негативну ставку по депозитах у валюті, отримуючи готівкові долари доведеться віддати 12%, а мінімальна комісія за перекази у SWIFT – 200 доларів. Тобто якщо лаптю переказали 200 доларів, їх тупо забере банк, а якщо гроші помилково повернулися до відправника, з нього знімуть 200 за возврат.

● Абізяни вкотре пострілялися, цього разу неподалік Токмака, не поділивши награбоване і титул головного абізяна. Популяція таким чином знизилася на чотири особі, зекономивши патрони непереможній українській армії. Ще 10 поранені і тепер їх добиває славетна абізянська медицина.

● Левада провела опитування московських лаптів, завдяки чому стало відомо, що вони сумують за IKEA, McDonald's і Zara, імпортними автомобілями, модним одягом і нормальною побутовою технікою. При цьому 70% респондентів вважають, що санкції не вплинуть на розвіток росії, а половина – що вони її ще й укріплюють.

Ну да, вас ї@уть, а ви кріпчаєте. Звісно, треба розуміти, що таке Левада і які наративи русні цим намагаються донести

Источник: https://t.me/valentynaeminova/323

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