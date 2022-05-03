10 хороших новин 2 травня

● В постійній рубриці «горящая россия» сьогодні прем’єра – Пєрмь. Там палає пороховий завод (треба глянути, чи взагалі ще існує Пєрмь), на якому виробляли деталі для крилатих ракет та артсистем. Причина - загорілися «спецпродукти в упаковці». От куди зрештою сі влаштував той матрос із крейсера «Москва»

● Рубрика «шо там в Белгороде». Скучно, тільки два вибухи і то ППО. Хочеться вже чогось більш макабричного, а то абізяни починають звикати.

● Непереможна українська армія під Ізюмом роз’ї@ала командні пункти і накрошила близько двох сотен лаптєй, 30 з яких називали себе офіцерами.

● Польща і Литва дають нам доступ до своїх терміналів зрідженого газу. Росія іде зі своїм газом нах#й по всій Європі. От вона, справжня дружба народів

● А з цієї новини я дуже орейро. CNN пише, що Кадировці приволокли до себе в Чечню крадену у Мелітополі сільськогосподарську техніку з дилерського центру. Але не знали, що це сучасна техніка, яка, навідміну від ішаків, дистанційно блокується. Переміщення відстежили по GPS і коли комбайни вже були на місці, вони раптово вимкнулися дон

● Австрія, Угорщина та Словаччина відкликали вето на нафтове ембарго проти РФ. Так шо подарунком путіну на 9 травня у шостому пакеті санкцій може бути саме воно. Ну і може ще інсульт…

● Лапті вивозять своїх жмурів таємно і маленькими партіями, щоби не спричиняти гвалту. А от уявіть як було би прикольно викрасти одну партєйку, порубати на фарш, запакувати як напівфабрикати і підкинути потім іншим лаптям.

Вони би так з часом і у смак увійшли, самі би почали жерти одне одного. Суцільна вигода і лаптів менше, і наші землі би своїми трупами не загиджували.

Так, здається я забула випити магній

● UEFA викинула російські футбольні клуби з Ліги чемпіонів та Ліги Європи2022/2023 і заборонила навіть заявку подавати на Євро 28/32.

Які ж бл@ть романтики, можа подумати росія ще тоді існуватиме.

● Вам не здається, що ми стали забувати про Чорнобаївку? А там вже між іншим 18:0, бо наші винесли у повітря склад боєприпасів. Цікаво, з яким рахунком все це зрештою закінчиться

● У Бородянці надзвичайники врятували котика. Заждіть умілятися, це тільки початок. Кіт виявився у всіх сенсах живучий як шафка з тієї ж, до речі, Бородянки – місяць просидів у коробці на руїнах обстріляного будинку на сьомому поверсі. І от нарешті спеціально заради коті пригнали автодрабину, забрали його і вже понесли годувати.

Тому сьогодні – котофото. Поки хочеться жити, ніколи не здавайтеся, а потім ще трохи.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/229

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