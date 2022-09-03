10 хороших новин 2 вересня

● Непереможна українська армія видала лаптям цілу панамку пи$дюлів на Слов’янському і Південнобузькому напрямках. Але головна інтрига зараз зберігається на півдні, куди ці жертви схрещувань радянських жінок із мавпами перекидають з Донбасу військову техніку

● Тож, наша нова тимчасова (до, власне, звільнення усіх територій) рубрика «новини контрнаступу». Крилаті козаченьки, разом з артою, ї@ашать по мостам, паромним переправам і скупченням лаптів. Сьогодні тільки до обіду набили сушку, два танки, штири гаубиці, град, склад боєприпасів і десять броньованих лаптєвозів.

У селі Правдине на Херсонщині у лаптів прокинувся інстинкт самозбереження і вони викинули білий прапор. А от у Херсоні не прокинувся, тому довелося проводити на їхній базі, яку вони влаштували у студентському гуртожитку, радикальну дератизацію. Поверх сильно пошкоджено, дах обвалився, завалило під'їзд, кількість двохсотих уточнюється.

● У Мелітополі ЗСУ влаштували два потужних салюти на складах лаптів. Один з них у районі аеродрому, так шо плани його відновити знову накрилися аліной кабаєвой.

● Прекрасною ілюстрацією того, як росія іде нах#й і якими темпами, можна вважати газові новини. Зовсім нещодавно резіновая жопа путіна дмітрій мєдвдєдєв погрожував, що газ подорожчає з 3,5 до 5 тисяч доларів за тисячу кубометрів, якщо всі не перестануть іх ростраівать. Після цього ціна на газ обвалилася до 2300 доларів. Але росія продовжує робити вигляд, що це не вона обісралася і погрозила, що якщо введуть граничні ціни на її газ (до речі, сьогодні країни G7 погодилися обмежити ціни на її нафту), то газу Європі більше не бачити. І відключила «Північний потік».

Один нюанс – у ЄС газохранилища заповнені вже майже під зав’язку.

● Двигуни на КамАЗах, якими русня так пишається, виявляється були китайські. Але більше не будуть. І взгалі більше не буде ніяких двигунів, бо їхній виробник – китайська компанія Weichai перестає працювати з балалайнею. А це був чи не останній їхній міжнародний партнер. Ще раніше низка країн, які допомагали створювати камази, послали рф нах#й, так шо скоро на росіюшке буде ще один мертвий завод з тисячами безробітних.

● Байден просить Конгрес виділити для України $13,7 млрд допомоги у галузі безпеки та економіки і $2 млрд – на допомогу у зміцненні внутрішніх поставок енергоносіїв. Конгрес у таких справах Байдену, як правило, не відмовляє.

● «Укрзалізниця» отримає 98,5 млн євро від ЄБРР за проєктом "Електрифікація залізничного напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка", а ЄС мобілізує додаткові 5 млн євро для збереження культурної спадщини України.

● Російські некроманти воскресили не тільки піонерію. Школярам ще тепер, як у совкові часи, знову доведеться збирати макулатуру. І не тому що сортування сміття, ресайкл і оцеотвашеусе, а тому що санкції і паперу в них ніх#я нема. А знаєте, як називається проект? «Мільйон – Батьківщині». Так-так, мої злопам’ятні русофоби, він так і у совку називався.

Поки ж русня тупо пиздить в українських школах навіть грамоти. У читі лаптятам видали у дитячому садочку грамоти із Тризубом. Тобто їхні воспіталки настільки тупі корови, що вони навіть гербу країни, проти якої накачують дітей, не побачили. А уявляєте, як обісралися батьки, коли дитя притягнуло домів Український Герб? І як вони кинулися наввипередки висловлювати своє обурення, що дітям дали Оце!!! поки ніхто не подумав, що їм якось взагалі пох#й.

● Товари бренду-гиганту побутової техніки Electrolux більше не продаватимуться на росії, і сама компанія уходить з балалайні.

● Вчора я писала, що кожен п’ятий лапоть вже проїв свої заощадження. Це ще не все. Вони беруть кредити під 350% річних, щоби дотягнути до зп. Обсяг мікрокредитів з початку року виріс на 20%. А «нормальні» банки кредитів тепер дають на 40% менше, бо сумніваються у платоспроможності.

До речі, самі лаптєбанки втратили вже понад $25 мільярдів через санкції.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/436

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