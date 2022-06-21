10 хороших новин 20 червня

● Непереможна українська армія на Херсонщині відкинула лаптів з першої лінії оборони і влаштувала фейреверки у них на тилових складах. Зараз уся череда гуртується, готуючись отримувати пиздюлів на другій-третій лінях

На Донбасі лапті вигрібали сьогодні як при спробі наступу, так і під час розвідки боєм. Наприклад як появилася, так і з’ї@алася, але вже меншим складом, ДРГ на Бахмутському напрямку. Судячи з того, що за цим послідував ще і штурм, у тому ДРГ наші вбили їхнього самого розумного.

Захлинувся штурм і в районі Мирної Долини та Білої Гори

● «Думська» з посиланням на джерела повідомляє, що наші вдарили по Зміїному, там прогриміли десятки вибухів, після чого спалахнула пожежа. Екснардеп Висоцький додає, що лапті зазнали значних втрат, зруйновано їхні ППО та іншу техніку

● У херсонському кафе знову постріляли окупантів. Цього разу два жмурів і один поранений. «В окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу рашистських військ шикарно замовили собі в одному із закладів харчування на набережній міста шашлик. Враховуючи поведінку даних клієнтів, їхнє мародерське минуле і негідне походження, для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматної черги. Два чеки по 200, та 1 – 300 … яскравих вражень від вечері отримали геть не поважні гості закладу. Той, що 300 – покращує тепер своє становище (і не тільки фінансове) в одній з лікарень тимчасово окупованого Криму. А ті, що вклалися в 200 – так само епічно вкладатимуться і в чорні мішки для сміття», – йдеться у повідомленні.

Навіть дожартувати нема чого. Шановний автор релізів для ОК «Південь», ви ох#єнно пишете.

● Парламент ратифікував Стамбульську конвенцію. За домашнє насильство: психологічне, фізичне і сексуальне, за переслідування, примусові аборти, стерилізацію та шлюб тепер кримінальна відповідальність.

● Непереможна українська армія в’ї@ала по бурових платформах «Чорноморнафтогазу», які ще у 2014 році були захоплені руснею за допомоги кримських сепарів. Глава ОПГ «Крымский федеральный округ» Сергій Гоблін повідомив, що наші козаченьки поцілили по вишках «Петро Годованець» і «Україна». Під час удару на бурових вишках було близько 109 лаптів. Як мінімум 10 з них поранено.

Нагадаю, що крім газовидобутку лапті з крадених вишок ще й спостерігали за акваторією Чорного моря, здійснюючи радіотехнічну розвідку

● У Донецьку (на окупованих територіях сьогодні прям суцільні фейерверки і крики радості) здетонував склад боєприпасів на території Азотного мікрорайону. Місцеві пишуть, що такого салюту не бачили навіть на день росії.

● Суд заборонив вже 11 ватно-дебільну партію в Україні і цього разу йдеться про ОПЗЖ. За рішенням суду, майно цієї політсили передано на користь держави. А от щодо колишніх членів цієї партії рішення, на жаль, нема, і є ризик, що все це гівно на наступних виборах так і потече по трубах прямо у парламент та місцеві ради.

Треба вже хоч щось на кшталт Миротворця для всіх цих упирів складати, бо перевзуваються і мімікрують під людей

● Німецькі копи вперше конфіскували нерухомість російського депутата - три квартири в Мюнхені і банківський рахунок.

● Естонія ще трошки підкрутила лаптям гайки і тепер дотримуватися санкційних обмежень щодо Росії будуть змушені і приватні особи. Їм буде заборонено ввозити з Балалайні купу товарів, включно з алкоголем, меблями, добривами, деревом, бо це приносило лаптям суттєвий дохід.

● Литва тим часом елегантно і дуже боляче, як вміють тільки наші друзі з країн Балтії, лягнула русню в Кенігсберг, заборонивши транзит деяких товарів до Калінінградської області через свою територію. Під заборону ЄС потрапило майже 50% усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії.

Пєсков (вони знову забрали телеграм у Медведева?) заявив, що ситуація «потребує глибокого аналізу перед тим, як формулювати якісь заходи і рішення». Ну а що вони ще можуть зробити країні НАТО? Почавити банки зі шпротами білоруським трактором?

Источник: https://t.me/valentynaeminova/308

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