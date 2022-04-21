10 хороших новин 20 квітня

● Провідним країнам світу подобається дивитися, як ми ї@ашимо русню з їхньої зброї, тому вони все активніше підкидають нам щось смачненьке. У Пентагоні заявили, що ми вже отримали винищувачі і запчастини.

США, Канада та Велика Британія планують дати нам важке озброєння, включно з артилерією, а Британія ще й протикорабельні ракети Brimstone.

Норвегія передає ЗРК, щоби ніяка некрасива х%йня не літала в нашому небі. А виробник дронів-камікадзе Switchblade - 100 безпілотників, шоби і не шастала

● В Херсоні показав отріцатєльную живучєсть проросійський блогер Кулешов. Невідомим чином в ньому опинилося кілька дірок від куль. А попереджали ж, що колабораціонізм в тих широтах дуже шкідливий для здоров’я

● У німецькому зоопарку нарешті перейменували кабанчика по імені Путін, бо не заслужила чесна свиня такої ганьби. Тепер звірятко зватимуть Ебергофер, на честь поліцейського з книжки (хоча моє українське вухо сприймає це скоріш як сорт ковбаси).

● З російської Вікіпедії сьогодні іскрить, бо в українській і ще 24-х появився термін «рашизм», а вони не можуть його видалити. Написано, що рашизм це політична ідеологія та соціальна практика владного режиму Росії кінця XX - початку XXI століття, що базується на ідеях «особливої цивілізаційної місії» росіян.

Незрозуміло, чого вони. Навіть же не обідно.

● Мамка матроса з «Москви» вже готова бомбити росію. Війна їй не заважала і все її влаштовувало, поки не відправили на корм рапанам її сонечко. А тепер каже, що буде бомбити і російський уряд, і нато і вапще. Правда поки що бомбить тільки її. Успокойтє російскую мать, дайте їй блендер і стіралку.

● Загадкова падучая напала на окупантів у Мелітополі. Зникають по ночам, а потім знаходяться то з кулею, то з різаними ранами. Вже голів 70 так пропало, знайшлись потім дірявиє.

То їм просто повітря не підходить. Надто насичене свободою. Розриває легені

● Тим часом окупанти у Запорізькій області спробували взбрикнути, що їм не виплачують грошей. Почали дружно і організовано, але потім кадировці перетворили трьох із них на хороших руських і решта одразу погодилася, що з грошима все ок і вони можуть почекати ще.

● А це вони знаєте, чого вони тепер такі злі, ті кадировці? Бо в них тіктока нема. Apple видалила його з App Store для користувачів з росії дон.

І шо його тепер робить, як воювати? Як світ дізнається, хто самий страшний герой? Стів Джобс має терміново вибачитися перед Кадировим! Одразу після Бандери

● США ввели новий пакет санкцій. Там нудне: 40 юридичних осіб, 29 фізичних. Із відомих - Малофєєв і криптоферма, що працює на енергії Дерипаски.

● На росії іноземні компанії масово звільняють працівників, безробітні вже майже сто тисяч. Вони часто заходять на сайт центру зайнятості, щоби подивитися, яке прекрасне ні#уя підготувала для них держава. І – не обманюються в своїх очікуваннях.

Як це прекрасно – впевненість в завтрашньому ДНІ.

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Від редакції:

● Литва передала Украине партию тяжёлых миномётов, стоимость которых составляет десятки миллионов евро.

Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/207

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