● Непереможна українська армія відбила наступ лаптів на Слов’янському напрямку і на Краматорському у районі Спірне – Івано-Дар’ївка та Миколаївка – Виїмка. На Бахмутському напрямку кілька груп лауреатів премії Дарвіна намагалися широко наступати і перетворилися на хороших росіян.

На Новопавлівському напрямку абізяни замість штурму зробили кроки доброї волі у пекло

На півдні наші крилаті козаченьки поламали лаптям опорнік, два броньованих лаптєвоза і життя

● Наша нова постійна рубрика «а еті ночі в Криму». Бавовна сьогодні завітала аж у 5 кримських міст або біля них: Сімферополь, Бахчисарай, Севастополь, Євпаторія, Сакський район – Молочне. У Севасі пошкоджено дах на штабі ЧФ РФ, решту їхнє ППО ніби збило, але це еще не привід для радості, далі я поясню чому.

У крисіянської влади – істерика від повної безпорадності. Русня відкриває хаотичну стрільбу по безпілотниках з автоматів. Продовжується масова втеча з Криму відпочивальників, і, що важливіше – «корінних місцевих жителів», які приїбалися сюди протягом восьми останніх років і думали все життя грітися під кримським сонечком. Сподобалося, як сказав Борислав Береза «Розумні росіяни вже тікають з Криму. Дурні будут там поховані»

● То чому ж те, що ППО збивають наші дрони над Кримом - добре і як крисіянські істерички допомагають ЗСУ? Вони своїми відео корегують майбутні цілі для нашої артилерії і допомагають їй пристрілятися. Також непереможна українська армія дізнається, де, скільки і яке у крисіян ППО.

Ну і психологічний вплив ніхто не скасовував. Вже зараз російська армія у криму обтікає і виглядає як срані лохи, тому що не можуть нічого заподіяти. Всі розуміють, що справжнє бомбардування військових і інфраструктурних об’єктів – це питання часу.

● У Мелітополі знову фейерверки на все місто. За попередніми даними бавовна залетіла на базу лаптів біля аеродрому.

● Львівська влада прибере з Марсового поля могили радянських солдатів. Для заходу України вони такі ж асвабадітєлі як і армія третього рейху. Піди ще порахуй, хто з них на Галичині більше цвіту української нації перебив

На цьому місці облаштують меморіальний комплекс Героїв, в пам’ять про українських військових, які віддали своє життя за Незалежність.

● Хакери зламали кримське телебачення і показали крисіянам звернення Зеленського: «Хай кожен з російських посадовців, хто захопив дорогоцінну землю у Криму, пам’ятає – це не та земля, де їм буде спокій». Крім того, на відео лунає пісня Тіни Кароль «Україна – це ти», (а краще би показали, як Усик співає «Червону калину», щоби уже контрольний у голову)

● Агентство S&P підвищило довгостроковий та короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті до CCC+C із SDSD, так шо у нас з вами більше не дефолт.

● В Маріуполі спробували підірвати «мера» Костянтина Іващенка. Абізяна з ОПЗЖ обісралась але вижила

● Затееее. Ну ви мабуть вже знаєте. Дочка Дугіна, ідеолога рашизму, одного з путінських вершників російського апокаліпсису, пару годин тому показала під Москвою отріцательную живучесть. 30-річна Даша Дугіна – така ж як її папочка, українофобка і роспропагандистка, підтримувала російську окупацію, виступала з антизахідними лекціями, припиздувала на Азовсталь знімати кіно про укрофашистов.

Кажуть, у цій машині мав бути її батя і ще Захар Прілєпін. Але нічо, це також добрий почин. У роспропаганди вже траур, бо така ж хорошая ватная девочка. Була

● А ще нам про себе нагадує Чорнобаївка. Цаплієнко пише, що на аеродромі пролунало щонайменше три вибухи. Один склад боєприпасів вже точно роз’ї@ався.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/404

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