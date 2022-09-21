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10 хороших новин 20 вересня

10 хороших новин 20 вересня

● Непереможна українська армія відбила лаптям атаки, мізки, нирки і смак до життя у районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка. З неба їм ще 42 рази прилетіло від авіаторів і артилеристів по місцям скупчення, складах і зенітках.

В окупованій тимчасово Горлівці трьохсотими лаптями вже переповнені лікарні. Двохсотих з Херсонщини приволокли на Донеччину, бо не знають, де закопувати.

На півдні збили чергову сушку, а на Харківщині затрофеїли чудасію - сучасну російську командно-спостережну машину «Канонада», що керує керування дивізіоном реактивних систем залпового вогню

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу на Херсонщині». Біля Нової Каховки баржу із сотнею лаптів, трьома танками і 8 лаптєвозами перетворили на гигантську декорацію для акваріуму. Наші постійно ї@ашать по складах, мостах і переправах. Загалом всі ці спроби якось налагодити шлях через Дніпро вже нагадують гру в кальмара. Іф ю ноу вот ай мін

● Офіцер Повітряних сил України, Майор Герасимов здобув титул найсильнішої людини у світі. Він переміг на чемпіонаті зі стронгмену Arnold Classic Europe. Наші також перемогли і в медальному заліку.

● У Туреччини почався ефект доміно: варто було першому банку Isbank відмовитися приймати російські картки «мір», як за ним послідував DenizBank.

● Збірну балалайні не допустили до участі у Євро-2024

● Руснявий акторішка Сергій Пускепаліс купив стару інкасаторську машину і переганяв цей броньовик для абізян на Донбасі, але врізався у вантажіку ще не виїхавши з Москви і задвохсотився. Фактично вбився об стіну.

● На межі Донеччини і Харківщини, де раніше точилися запеклі бої, замайорів український прапор

● Рада Європейського союзу затвердила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги. А Ліз Трасс, за даними Financial Times, у першому своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН заявить про намір виділити Україні $2,64 млрд військової допомоги

● Казахстан продовжує проявляти зразкову русофобію: вони днями маринують у себе на кордоні російські вантажівки з товарами з Європи. При цьому документи у водіїв вилучили і вони нікуди не можуть поїхати.

За даними Мінтрансу, влада Казахстану вимагає від лаптів дозвільні документи на вантажі, видані не вітчизняному, а попередньому перевізнику, тобто компанії з ЄС. Так шо паралельний імпорт накривається аліной кабаєвой

● Всі ми чекали на хорошу звістку від бункерного діда, але цей миршавий косплей сталіна якщо навіть і здох, то ще нескоро нас цим порадує. Зате повідомлення про ще навіть не оголошені «ріфірєндуми» вже обвалило індекс Московської біржі.

10 хороших новин 20 вересня

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/484

Новости портала «Весь Харьков»

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