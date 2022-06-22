● Ну що, любі мої скептики, гігантський роз’ї@он на Зміїному таки підтвердився. В ОК Південь повідомили, що непереможна українська армія вдарила по острівному гарнізону лаптів, у яких тепер значні втрати. Деталей не повідомляють, триває операція.

● Радують нас і підбиті учора платформи «Чорноморнафтогазу» - вогонь вже дістався свердловини, загасити його абізянам не вдається. Розкиданих у результаті вибуху абізян також не знайшли, хоч мені мало віриться, що їх хтось взагалі шукає

У тих, хто відповідає за безпеку Кримського моста, починає все частіше скорочуватися сфінктер.

● Непереможна українська армія налякала до усрачки штурмовиків у районі Мар’їнки, абізяни тікали, гублячи ручки і ніжки на своєму безславному шляху. Також атаки успішно відбито на Слов’янському напрямку, і в районах населених пунктів Сиротине та Біла Гора.

Сєвєродонецьк досі наш.

У Херсонській області наші козаченьки продовжують контрнаступ, земля у лаптів під ногами буквально горить і вони відступають на невигідні і не облаштовані позиції.

● Словенія передала непереможній українській армії 35 броньованих машин-амфібій BVP M80A, що пройшли бойове хрещення на у Югославії. Цінне сіє чудо на гусінях тим, що може перевозити воїнів за умови відсутності будь-яких доріг, і дорогою очищувати світ від лаптів за допомогою гармати, кулемету і протитанкових ракет.

Німеччина своєю чергою підігнала нам Панцергаубіци-200, так би мовити, у колекцію до M777, FH70, M109, Крабів і Цезарів. Все правильно, чоловіки збирають артилерійські установки, лапті збирають на полі бою шматки своїх співучасників.

● Литва продемонструвала русні, що не треба питаться заставлять її нєрвнічать, і у відповідь на погрози з Кремля взяла і поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до Калінінграда ще й на вантажний автомобільний транзит. Тепер на кордоні величезні затори з вантажівок, а росіянам залишається і далі вкриватися червоними плямами від безсилої злості.

● Російський винищувач Су-25, що бомбив Донбас, уронівся у Ростовській області. За попередніми даними, зачепив дроти лінії електропередач. Це вже другий такий випадок за місяць. Непереможна українська армія дуже вдало проріджує популяцію пілотів лаптєфлоту

● Кабмін анонсував програму «єРобота», у рамках якої видаватимуть до 250 тис. грн на запуск бізнесу і гранти для аграріїв, увага, від 5 до 7 млн грн.

● СБУ похвасталася затриманням російських шпигунів у Кабміні і Торгово-промисловій палаті. Завідувач відділу з питань діяльності органів юстиції у Секретаріаті Кабінету міністрів Бай Анатолій Анатолійович і керівник відділу із взаємодії з бізнесом у Торгово-промисловій палаті України Гордіна Віталій Миколайович були взяті за кокоджамбо під час багатоетапної операції у Києві. За даними сбшників, ці двоє, за гонорари від $2 до 15 тис, зливали росінам інфу про стан обороноздатності до облаштування держкордону, персональні дані українських правоохоронців.

Бай, він же агент «Кірєєв», був завербований у 2012 році ФСБ Росії та заробив на співпраці з ворогом $27000. Агент «Гаврилов» (Гордіна) на Росію працював із 2016 року, за що йому заплатили 33000 доларів.

● Повертаючись до селекції літунів – пілот-вагнерівець зі збитого під Світлодарськом Су-25, майор Андрій Федорчуков встиг покоптити українське небо тільки три дні, після чого його пришпилили «Іглою» як метелика-врєдітеля і тепер він скиглить на допитах, що це «неправильна і непотрібна війна».

● Російська алкопіхота тим часом краде і продає за горілку запчастини зі своєї ж техніки, коли її везуть у Балалайню на ремонт. За даними ГУР, БМП и БТРи доїжджають до місця призначення вже не підлягаючими ремонтуванню. Не дивно, що у лаптів знову ротації і познімали з посад чергових генералів. Не справляються з обов’язками дресирувальників.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/309

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