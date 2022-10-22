10 хороших новин 21 жовтня

● Непереможна українська армія відбила копрокадаврам віру у майбутнє, життєво важливі органи, а також атаки у районах населених пунктів Тернова Харківської області, Білогорівка та Золотарівка Луганської області, Лиман, Соледар, Озарянівка, Одрадівка і Первомайське на Донеччині. Боги війни з крилатими козаченьками набили за день три опорники, десять скупчень, три позиції зеніток, пункт управління і розхерячили С-300. І ще Кім пише, що під час повітряної тривоги збили літак.

● Штати не пустили русню на конференцію МАГАТЕ. Тупо не дали візи нікому з цієї блохастої делегації поки не здадуть тест на сказ

● Інфа, що непереможна українська армія відстрілює іранських інструкторів є вже не перший день, а тепер вже і The Jerusalem Post пише про десятку двохсотих інструкторів, які навчали лаптів, як вбивати українців за допомоги летючих мопедів «Ірань-2». Але знаєте, шота мало. Мало би бути більше. Мабуть просто після прильотів дуже важко відрізнити рештки іранського інструктора від мобілізованого лаптя. Виглядають тепер воїстину як братські народи

● Верховна Рада сьогодні дипломатично насцяла лукашенці на голову, зареєструвавши законопроєкт про визнання Білорусі тимчасово окупованою РФ територією. Ну а ще це такий сигнал – не хочеш, Дранік, втягуватися у війну і залишитися без армії, переходь на наш бік. Ми тебе деокупуємо, сябри з полку Кастуся Каліновського вже знають як.

● Наша постійна рубрика «а шо там у Бєлгороді». Це вже навіть нудно. В них там знов вибухи, прилетіло у завод з виробництва лаків. Не знаю, нах#я їм там на болотах лаки, гроби глянцювати чи шо. Вопщем, поки що нема в них заводу у Шебекіно. Але горіло красиво, козаченьки наші кохаються в естетиці.

● Євросоюз до кінця року перерахує Україні транш макрофінансової допомоги у 9 млрд євро на базові потреби.

● На поранення у сраку російського тренера із дзюдо можна було би і забити, якби це не був сакральний вид спорту для путіна. Заслуженного тренера росії загребли в армію у рамках мобілізації, і на Запоріжжі він познайомився із якістю роботи Хаймарсів. А хокейну команду якусь, цікаво, теж підвезуть?

● «Південь» підтвердив удар по Антонівському мосту. Це та красота, яку я не змогла живописати вчора, бо сиділа без електрики. Лапті весь день верещать, що там поряд був гуманітарний конвой. Вночі. Під час комендантської години. Коли вони самі публікують графіки руху конвоїв. Які тупорилі ї@анати, господи, невже, створюючи біологічну різноманітність, не можна було зупинитися на тараканах.

Так от, прилетіло скоріш за все, коли ї@анати перевозили свою ї@анатську техніку, мімікруючи під цивільних людей.

● Проти великих народних і заслужених українських артисток, яких роками силоміць утримують на росії, вилучивши паспорти, совість і принципи, мстітєльна Україна нарешті запровадила санкції.

Ані Лорак, Таїсія Повалій, Регіна Тодоренко, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова та Оксана Марченко потрапили під санкції разом з Газмановим, Бузовой, Басковим, Охлобистіним та іншими казковими почварами, у яких сміливо можна перевдягатися на Хеловін. Санкції передбачають блокування активів та інші ураження у правах. І нарешті @лять їх позбавлять державних нагород.

● А ще наші козаченки, здається, скоро візьмуть Берислав. Генштаб повідомляє, що три дні тому там перестали працювати «органи влади», лапті з абізянами тікають з міста так, наче за ними гониться Ярош із візитками.

Від Берислава – 19 км до Нової Каховки. Таврійські ігри...

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/562

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