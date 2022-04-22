10 хороших новин 21 квітня

● Крейсер «Москва» вже давно відгодовує чорноморську креветку, а виття на болотах все ніяк не закінчується. Общєствєность хоче крові, тому вслід за кораблем відправили командувача ЧФ РФ адмірала Ігоря Осіпова. Лапоть з кортиком тепер і без посади, і під арештом.

Зрештою виявиться, що це він влаштував шторм і не загасив недопалок. І сотню срочників утопив

● Брати-литовці відгрузили нам партію важких мінометів на десятки мільйонів євро

● Мобілізовані абізяни з ОРДЛО радіють, коли потрапляють до нас у полон. Кажуть, що після голоду, холоду, побоїв і риття окопів у росіян вони як з полону потрапили у санаторію. Не знаю, чи це надто добра новина для нас. Хіба що абізяни після цього почнуть масово в полон здаватися, а потім санаторія для них закінчиться

● У Твері пожежа у науково-дослідному інституті військ Повітряно-космічної оборони. Інститут настільки науковий, що загасити її толком не можуть і вже згоріло сім лаптєй. Лапті, до речі, розробляли «Іскандери», тому ми маємо ще більше приводів для зловтіхи

● Зеленський заявив, що Україна може деблокувати Маріуполь і військовим шляхом. Потрібна допомога партнерів, але наш малий бойовий п#здюк каже, що над тим вже працюють.

Це добре, це дає надію. Мрію побачити, не Париж, і не Лісабон, а як маріупольські кіборги, цілі та живі, виходять по свинособачих трупах.

І черепушки під берцями хрустять. Ну, ви розумієте…

● ДШВ уронілі лаптям спочатку Мі-8 зі стінгера і стопудово лікували нерви, милуючись, як догорає його екіпаж. А потім ще одну вертушку, не уточнюється з чого. Та в принципі і по#уй, головне що вона більше не літає.

● Google заблокував робочу пошту Держдуми РФ без можливості відновити дані. Дрібничка, але приємно.

● Рубрика – новини з їбанаріуму. Трибуни стадіону в Якутську демонтують через синьо-жовтий колір.

По-перше для мене стало сюрпризом, що в Якутську є стадіон. По друге, раз вони настільки тупі, що демонтують сидіння замість того, щоби перефарбувати, значить воєваки з Якутська скоріш за все досі бігають по Гомелю, думаючи що це Київ і чекають на початок спецоперації.

● Річна інфляція на росії прискорилася до 17,6% - це максимум з 2002 року. Ціни зросли з початку року на 11,05%. Це офіційна статистика, тож окремі категорії товарів сміливо помножуйте на три. Бюджетники вже пьють замість кави цикорій і п#здять з роботи аркуши А4 для перепродажу на чорному ринку.

● Депушкінізація дісталася і до інших сумнівних, на#уй нікому в Україні не інтересних персонажів. Так, Чернігів позбувся пам'ятника радянській партизанці Зої Космодем'янській, а в Чернівцях демонтували скульптуру червоноармійців та знесли пам’ятник одному із засновників буковинської комуністичної партії. Прямо якійсь день Че

Источник: https://t.me/valentynaeminova/208

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