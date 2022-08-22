● Непереможна українська армія покарала лаптів за зухвалість на Слов’янському і Краматорському напрямках. На Авдіївському і Південнобузькому абізяни зализують рани після спроби покращити своє нещасне тактичне положення

● Наша вже майже не нова постійна рубрика «а єті ночі в Криму теперь каму». На землі обєтоватній знову бавовна за бавовною, гупало в Алупці, два рази за день у Севастополі і ніби ще у Новофедорівці. Крисіяни, ще не навчені життю в умовах воєнного часу продовжують масово викладати відоси, допомагаючи ЗСУ пристрілюватися і орієнтуватися у кількості і якості ППО.

А, і тепер їх ще стали паралельно кошмарити повідомленнями про мінування і виганяти з ТРЦ

● Пам’ятаєте, я писала як лапті у Севастопольському госпіталі вирішили потруїти щурів і замість цього потруїли пацієнтів? Тепер епідемія отруєнь вже на Запоріжжі. Головне орейро у тому, що вони у цьому звинувачують нас, мовляв, ми використали проти них хімічну зброю. Ботулотоксин називається. Це те, що колють у морду Путіну і що буває у вздутих консервах. Чує моє серце, були знайдені і розграбовані старі золоті запаси бичка у томаті мічмана Петренка, зроблені ще у роки боїв за Тузлу. Ми завжди знали, що командування його недооцінювало.

● Схоже, що якась частина цього запорізького сюрстрьоммінга, зусиллями роти бойових гусів, опинилася у Горлівці, де була скинута на лаптєсклад боєприприпасів, що призвело до негайної детонації останнього. Диміло і палало кілька годин.

● За два дні одразу двоє спортсменів, що попадали у скандали через їхню неоднозначну позицію, здобули великі перемоги. Перший Усик, друга – Магучіх. Чи означає це, що нам не варто радіти? Не означає, бо варто. Бо це перемоги України на світовій арені.

А, до речі ще Тетяна Ігнатенко з Бердичіва стала фіналісткою чемпіонату світу з караоке у якому брали участь тисячі співаків із понад 20 країн світу.

● У Маріуполі лапті знову пострілялися через награбоване добро. Молодці, економлять ЗСУ патрони. Що значить, могли би просто стрілятися і нічого не пи$дити? Русня навіть у казках якщо не краде, то відвойовує раніше вкрадене.

● У Вільнюсі, знесуть найбільший у Литві меморіал радянським асвабадітєлям Литви від литовців - шість фігурних стел із сірого граніту, що зображують радянських солдатів на цвинтарі Антакальніс. Їх уже викреслили з реєстру нерухомих культурних цінностей.

● Повідомляють, про серію вибухів у Новій Каховці - близько 15. Але є припущення, що працює ППО. Інформація потребує уточнення

● І у Мелітополі також світлове шоу з многочіслєнними роз’є@онами і смертоносними салютами. Сьогодні коротенько, бо треба ще узнавать подробиці.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/406

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