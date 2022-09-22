10 хороших новин 21 вересня

● Непереможна українська армія відбила лаптєчмонські атаки у районах населених пунктів Куп’янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське. Крилаті козаченьки набили трупоїдам 17 місць скупчення, 10 позицій зеніток і 4 опорніка + боги війни 7 пунктів управління, 13 скупчень, склади боєприпасів, ППО і понтонні переправи.

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу на Херсонщині». У районі залізничного Антонівського мосту за словами Братчука сьогодні яскравим квітом буяла бавовна. Влучили у якісь склад техніки, подробиці уточнюються.

● Наші вдома!!! З полону визволили оборонців Азовсталі і не тільки. Вдома Пташка, Калина, Паламар, Волина, Редис, вдома Вершинін, вдома Діанов і троє вагітних дівчат! Загалом 215 героїв, з них 108 - азовці. І русня вже визнала, що цей обмін відбувся завдяки контрнаступу на Харківщині, де непереможна українська армія взяла багатьох лаптів у полон.

Окремий плюс у тому, що русні за азовців віддали Медведчука. Який розікрав купу бабла, виданого на російську пропаганду в Україні. Тепер путін його або перетворить на мумію, або визнає себе лохом перед усіма ровними пацанчиками з колишнього СНД.

● Узбекистан і Казахстан, слідом за Киргизстаном, заборонили своїм громадянам воювати за русню (яка обіцяє давати громадянство іноземним бойовикам). Покарання – 10 років тюрми.

● У Сватовому на Луганщині прилетіло лаптям у комендатуру зі складом боєприпасів. У результаті маємо 250 лаптів різного ступеню прожарки. Також був салют на базі в Новоайдарі, також зі складом боєприпасів. Ave детонація )))))))))

● Варто було бункерному серуну у валізку оголосити мобілізацію, як на росії почалися економічні трагедії. Індекс мосбіржі обвалився на 8%, ціни найбільших компаній росії (Озон, Яндекс, Татнафта, Лукойл, Аерофлот) – до 15%. Рубль тепер торгується по 62, 61 за долар.

● Латвія оголосила, що не пускатиме русню, яка тікає від мобілізації. Фінляндія нічого не оголошувала, а просто нікого не пускає, черга стоїть на 15 кілометрів.

● У Дніпрі замість вулиці Шмідта таки з’явилася вулиця Степана Бандери

● Вслід за турецькими банками картки «мір» у русні перестали приймати Казахстану і В'єтнаму. В іделі, щоби вони лаптів єбашили током у відповідь на цю картку «мір» канешно, але всьому свій час

● Путін оголосив часткову мобілізацію. Так, це хороша новина, тому що 300 тисяч рил вони завтра під наші кордони не приведуть, зате десятки тисяч рил з’ї@уть з росії разом зі своїми податками, генофондом і мізками, ще дохуя рил перекалічиться, поліція остаточно переключиться від правопорядку на сафарі за призовниками. Але головне – поки путін думає, що русня мітингує, бо хотіла повну мобілізацію, а не часткову, сама русня нарешті починає відчувати на собі війну. Наприклад як це, тікати зі свого дому стрімголов, під страхом смерті. Це був для них найстрашніший день після 24 лютого. А новини про звільнення Азовців їх остаточно виї@али і висушили.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/487

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