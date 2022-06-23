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10 хороших новин 22 червня

10 хороших новин 22 червня

● Непереможна українська армія майже повністю винищила частину західного лаптєногого округу, яку готували, взагаліто, для протистояння НАТО. Західний – це іліта російського війська. Нині ж, як свідчать перехоплення СБУ, цих нещасних майже немає на фронті, вижили ті, які написали рапорти і відмовилися лізти в українську м’ясорубку.

● На Ростовщині погорів Новошахтинський нафтопереробний завод Медведчука і тепер він зупинив роботу. Це само по собі добре, але перед пожежею у тому районі бачили дрон, який врізався у завод, після чого і зайнялася пожежа. Тепер лапті переконані, що то була атака з боку України і гучно обурються, як таке допустили.

Давайте тепер помріємо, що наступний ростовський дрон вріжеться у Януковича

● Німеччина, у ніч на 22 червня, віроломно, без оголошення війни, стала вилучати у російських кікімор лакшері-шмотки, які вони намагаються оформити по tax free.

Ще й заводять справу за спробу незаконного ввезення до Росії санкційної продукції.

The Moscow Times наводять історію, як в аеропорту Франкфурта у москвички вилучили сумку Furla за €500, коли вона спробувала перед вильотом отримати податкове вирахування на свій картковий рахунок. Німецький митник вилучив сумку і повідомив, що порушує справу про спробу незаконного ввезення до Росії предметів розкоші (ЄС із середини березня заборонив експорт до Росії одягу, взуття та аксесуарів вартістю понад €300). Відомо ще кілька таких випадків із сумкою та прикрасами.

● Ірландія заморозила активи, пов’язані із російськими фіз- та юрособами на €1,72 млрд. В основному це активи у банках, приватні яхти та літаки.

● Литва продовжує демонстративно сцяти Росії на голову. То був Калінінград, а тепер литовська прокуратура припинила розслідування у справі про напад на російського дипломата, який стався у лютому через «відсутність діяння, яке має ознаки кримінального злочину».

Чекаю, поки нападників знайдуть і нагородять державними відзнаками.

● Велика Британія відмовила російській делегації у візах для участі у сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, бо всі їхні некрасиві ї@альники значаться у санкційних списках. З формулюванням «Британія не може видати візи членам російської делегації в ПА ОБСЄ з якою б метою вони не відвідували країну»

● У військову частину у Володимирській області завітала бавовна, у результаті чого від радості розірвало одразу чотирьох лаптів. Бавовною виявився снаряд, що рвонув на складі боєприпасів.

● У Чорнобаївці підірвали гауляйтера Турульова, вибуховий пристрій був закладений на узбіччі, серед використаних шин і скерований у напрямку дороги, де мав проїхати автомобіль цієї абізяни. Абізяна виявилася настільки невдячною, що отримала тільки легкі поранення, але ходити і озиратися тепер буде до самої смерті.

● Також є дві хороші новини, у які дуже хотілося би повірити, але чекаємо на спростування чи підтвердження. Перша, що на Херсонщині підірвали авто колишнього «слуги народу», а тепер абізян Олексія Ковальова, а друга, що у Херсоні терміново увезли у больнічку знаменитого колаборанта Стрємоусова. Мовляв, сильно прихопило серце завдяки новинам від ЗСУ

● На росії на скрєпи напала падучая. То розстріляли пам’ятник імператору Путіну у Пітері, а тепер згорів музей космонавтки і нардепки-єдинороски Валентини Терешкової у Ярославській області

Валентина Терешкова захотіла молока

Вона сіла під корову, а попала під дерусифікацію

Источник: https://t.me/valentynaeminova/311

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