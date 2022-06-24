10 хороших новин 22 червня

● Україна отримала статус кандидата у члени ЄС! Сукааа, мені навіть не віриться. Статус кандидата означає, що ми вже зараз матимемо доступ до фінансової підтримки, гуманітарних програм та інших європейських ніштяків.

● Непереможна українська армія натякає, що невдовзі може порадувати нас новинами зі Зміїного. Спецоперація там триває, ППО, реактивні артилерійські установки і підрозділи спецпризначення є дуже приваблими цілями, тікати лаптям нікуди. Наші заявляють, що не зупиняться, поки Зміїний не буде повністю зачищено.

Міноборони РФ вже час штампувати медальку «за героїчний захист Зміїного». З великою пи$дою на фоні літер «зет» і «ве»

● На Херсонщині їбаньки обстріляли санаторій «Гопри», який самі ж перед цим захопили і перетворили на базу відпочинку. Стріляли мабуть ті, кому місць від профспілки не вистачило

● Велика Британія запровадила проти русні нові санкції, заборонивши експорт банкнот фунтів стерлінгів або валют ЄС. Також нізя експорт товарів і технологій нафтопереробної та авіаційної галузей. А у Британію більше не можна ввозити популярні російські товари, які можуть приносити прибуток ерефії

● На росії сьогодні цілий день «Пєснь гівна і пламєні». У прямому сенсі. У Бурятії - електростанція, через що без світла залишилася столиця. Перед пожежею там чули вибухи.

На Московщині горить цех із лакофарбовими виробами, там теж вибухи, у будівлі обвалився дах. Площа пожежі - 2,4 тис. кв. м.

У Свердловській області хтось дуже вдало кинув недопалок біля цистерни з газом, вистадивши заправку у повітрі.

Зрозуміло, що сруться лапті від усіх цих вибухів страшно, бо кожен раз уявляють, що їх уже бомблять. Тепер їх ще й бомбитиме, бо нам дали кандидатство у ЄС

● Himars M142 прибули в Україну. А з України у різні області Балалайні невдовзі поїде все більше смажених лаптів

● На росії масово закриваються кінотеатри, а до кінця року може не залишитися жодного. Фільмів у них нових більше нема, бо санкції. При цьому навіть найупоротіші патріоти розуміють, що на російську срань квитки добровільно ніхто не купуватиме.

● Сусідні країни починають усвідомлювати, що лаптям замість візи треба тицяти у паспорт сцяною ганчіркою і нею ж гнати їх подалі від кордону

Чехія до кінця року не видаватиме візи лаптям і білорусам. Заяви на подовження права на проживання, на жаль, прийматимуться.

● Черговий бренд назовсім покидає Балалайню, цього разу Nike. Раніше вони зупинили поставки своїх товарів і закрили магазини, а тепер повністю згортатимуть діяльність. Більше, більше безробітних зубожілих лаптів.

● Німеччина купить і передасть Україні ППО, якої навіть у їхньому бундесвері нема – йдеться про десяток стаціонарних систем протиповітряної оборони Iris-T. Посол Мельник після такого навіть пообіцяв більше не називати Шольца ображеною ковбасою

Ой поспішив Ярославович, ой дарма. Най же спочатку привезуть

Источник: https://t.me/valentynaeminova/312

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