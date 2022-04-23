10 хороших новин 22 квітня

● На росії готуються до 11 мільйонів безробітних. Це кожен тринадцятий. Дуже симвлічна цифра.

Вгадайте, як вони збираються «зменшувати негативні наслідки» цього п#здеця? Правильно, скорочувати зарплату, закликати населення ростити городину і заміщувати трудових мігрантів вчорашніми офісними працівниками.

Ну а що ви ще можете сдєлати, котики, ви же не можете скинути Путіна. А вулиці мести і унітази мити зможете, не переживайте, ви швидко научитесь. З вашою-то фіксацією на унітазах.

● Тим часом Велика Британія надає нам $500 млн кредитних гарантій, щоби пом’якшити економічні наслідки війни. Нам – гроші, росіянам – санкції. Так тепер завжди і буде

● Укргазбанк вирішив обісцяти хладний труп російського корабля і послав за його курсом рубль – у мобільному додатку банку, у стрічці, де вказано курс валют, зазначається, що вартість рубля становить «х#й»

● Крим закривають на в’їзд і виїзд, бо зривається весняна призовна кампанія – кримські вчорашні патріоти росії ніхера не хочуть за неї умирать. Відчуваю, русня з цим регіоном в цьому плані ще намучається і подєлом

● На російській глубинці ніхто більше нічого не купує крім їжі та бухла. Чотири самарські ТЦ виставлені на продаж, бо бренди і ресторани які там були, пішли з російського ринку. За словами працівників цих ТЦ, покупці беруть тільки їжу і предмети першої необхідності. І це місто з мільйонним населенням.

● Росія через санкції більше не випускає автомобілі з автоматичноє коробкою передач.

Нє, це явний перебор. Росія що, коли-небудь взагалі випускала автомобілі?

● Рубрика «шо там в Бєлгородє». У світовій столиці шизофренії нині нова паника, бо невідомі бандерівці пустили чутку, що відбувся танковий прорив з боку українського кордону. Сьогодні в тамтешніх пральних машин буде дуже багато роботи

● Русофобія! Росія зібралася вивозити своїх громадян із західних країн бо їх там, виявляється, ненавидять. Це прекрасна ідея, забирайте і тих, кому поки що жодного разу в рожу не наплювали, поки вони там не пустили коріння. Всіх росіян на росії зберіть. І ніколи більше не випускайте

● Євросоюз наморозив російських активів на 35 млрд євро. Найбільше активів країни-агресора заморозила Франція, а от Іспанія та Угорщина взагалі не стараються.

Але головніше, що ці 35 мільярдів можуть відправити нам в якості репарацій. А з черепа Путіна в президентському кабінеті буде попільничка.

● Якщо ви не встигли купити собі марку Укрпошти з руським кораблем, не засмучуйтеся. Ці затійники вже вигадали нову, і на таку ж тему. Тепер «Укрпошта» презентує нову марку « »

Цікаво, що вони випустять на честь Перемоги.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/209

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