10 хороших новин 22 липня

● За кілька годин буде вже 150 діб, як лапті прийшли в Україну, щоби отримати пи$ди одразу на всіх напрямках. Сьогодні вони дотримувалися традиції і слухняно двохсотилися і трьохсотилися, намагалися взяти під контроль територію Вуглегірської ТЕС і срали цеглою від Хаймарсів

34 окрема лаптєнога мотострілецька бригада після понесених втрат відмовляється йти в бій. Лупанули по нашим авіаудар від відчаю, в наших всі цілі, зате відповіли п’ять раз літаками і три гелікоптерними парами, роз’ї@али 5 опорників і два склади боєприпасів, настріляли купу бронетехніки і лаптів, повідомляє ОК Південь

● Домовилися про зерновий коридор. Деталі ви вже всі знаєте, русня теж підписала, русні довіри нема, але треба щось робить, у нас понад 20 млн т тільки минулорічного зерна на складах. Якщо все піде гуд, буде велика користь для української економіки. По умовам контроль над портами залишається за нами, ніякого супроводу від лаптів, у разі провокацій отримуватимуть пи$ди.

● Медведчук і Марченко відмивали російські гроші через готелі на заході України, але СБУ знайшла і прикрила цю лавочку. Накладено арешт на корпоративні права, банківські рахунки, готелі і землю

● Непереможна українська армія за два тижні настріляла, за підрахунками ВВС, більше 80 російських офіцерів, 10 з них полковники. Оце знову офіцерський тир почався, бо навесні серед двохсотих кожен п’ятий був офіцер, а в червні-липні їх серед втрат значно поменшало. Чи то свіжих підігнали, чи то солдати закінчуються?

● Русня знову гучно обісралася з пропагандою – на бігбордах під виглядом ветерана, героя двох чеченських кампаній, який аж лопається такий вдячний путіну за нову війну, надрукували актора з програми «давай паженімся», де він представлявся власником будівельного бізнесу. Коли журналісти засумнівалися у тому, що він правда ветеран, бо багато фактажу не збігалося, він просто заблокував їх у соцмережах.

● Тим часом вишки Бойка, розйобані понад місяць тому, продовжують весело полихати, що видно навіть із космосу. Так шо от вам @ляді побєдобєсниє і вєчний агонь

● Русня залишилася без Philip Morris International – виробник LM, Marlboro, Parliament, Bond та айкосів до кінця року піде з балалайні. А перед цим пішли Imperial Brands, це Davidoff, West, Gauloises, Parker & Simpson. Нехай тепер курять картоплю зі свого підробного макдональдса.

● 32 водіїв-волонтерів, які возили гуманітарку із Запоріжжя до Маріуполя і три місяці тому потрапили у полон, нарешті вдалося визволити, повідомляє керівник правління "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик. Проте один з водіїв – Сергій Тарасенко, досі залишається у полоні.

● Байден підписав новий пакет допомоги. США дають 5 Himars, 36 тисяч артилерійських боєприпасів, протитанкові системи і 580 дронів PhoenixGhost.

● Кошеня зі Зміїного щасливо доїхало до Києва і поселилося у командира. Коли наші прибули на Зміїний, ніхто не сподівався знайти його живим. Встановивши прапор довелося відійти, бо почався обстріл, а передивляючись потім відео розвідники помітили кота. Командир поставив задачу врятувати рядового Змія (пам’ятаєте, на тому відео військовий каже – «ну все, головне завдання виконано» і виносить малого), тож під час наступного візиту перерили весь острів і знайшли Змія у бомбосховищі. Він єдиний з усіх острівних тварин пережив окупацію, бомбардування і дочекався своїх

Мабуть той ще пи$дюк виросте

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/353

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