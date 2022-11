10 хороших новин 22 листопада

● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів: Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам’янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області. Крилаті козаченьки своєю чергою вдолбили у чернозем два скупчення лаптів.

● Служба Божа України нарешті завітала з обшуками до Києво-Печерської лаври. Шукали диверсантів, схрони зі зброєю та іншу підозрілу хуйню. Звісно ж нічого не знайшли. Але найбільш підозріла хуйня у лаврі – це все одно самі попи, діяльність яких вже давно пора оголосити антиукраїнською і розігнати їх без права створювати нові релігійні організації. І таке враження, що цим скоро теж займуться. Так приємно сьогодні було подивитися на скисле є@ліщє Паші Мерседеса, з нього зараз хоч ікони для русні малюй.

● Одночасно СБУ завітала і у Корецький монастир на Рівненщині, це кодло взагалі канонічно підпорядковується напряму Гундяєву. Отут вже наші вершники апокаліпсису знайшли російські методички, пропагандистську літературу і руку кремля у сраці настоятеля

● На росії полковника генштабу взяли на хабарі: вимагав купити пральну машинку. @лять, я кричу чаєчкою, у них реально якась хвороблива фіксація на пралках, вони не можуть їх просто купувати, на генетичному рівні. Не маючи можливості спи$дити вождєлєнний предмет культури побуту у бойовому поході цей офіцер третього сорту з епічним прізвищем Мертвіщєв вирішив розвести військовий комісаріат і давай залякувати їх перевірками. Але в комісаріаті самі хотіли пралку, тому здали його контрікам

● Згідно із новою російською статистикою лапті на 17% частіше стали красти у продуктових магазинах. Основним попитом, звісно, користуються єноти бухло і ковбаса. Кожен восьмий лапоть зараз живе за межею бідності. Його країна витрачає на війну 400 мільйонів доларів на день.

● Світовий банк надав Україні $60 млн на оплату роботи бюджетників. Мінфін США - додатково $4,5 млрд на зміцнення економічної стабільності.

● Литва передає нам боєприпаси для 155-мм артилерії та зимову форму, а Чехія – дві важкі мостові конструкції, щоби наша техніка могла перетинати річки.

● А Велика Британія вже передала свої чудові модернізовані високоточні ракети Brimstone 2 із лазерною системою самонаведення. Підходиш коротше до ракети, кажеш good evening, we are from Ukraine, русня тамка. І все, далі вона сама знаходить, і з гучним свистом, який можна перекласти з англійської як «фу, @лять» врізається у ворога.

● Японія готує для нас велику посилку із генераторами і лампами на сонячних батареях на $2,5 млн

● У Краснодарському краї Росії поставили пам’ятник анальній пробці за 2,5 млн рублів. Хотіли зробити крапельку, але враховуючи, що в русні і руки зі сраки, і голова зі сраки, і взагалі вони впевнені, що у Єгипті біля пірамід стоїть пам’ятник сфінктеру, вийшло те, що вийшло.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/658

Новости портала «Весь Харьков»