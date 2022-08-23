10 хороших новин 22 серпня

● Непереможна українська армія натовкла лаптям на Бахмутському і Новопавлівському напрямках.

Дніпровська ТРО увела з-під носа лаптів БМП з повним боєкомплектом. Стоять хозяйські дядьки з вусами і розповідають, що ця беха кошмарила їхні позиції, тому вони придумали, як її можна «не викрасти, а цей, провести евакуацію» і увели її за 4 хвилини, з пробитим радіатором. Тепер полагодять і буде кошмарити русню.

Бавовна сьогодні розтеребонькала лаптям склади у Новій Каховці, також гупало у Херсоні, Білозірці та Чорнобаївці. Ну і вже традиційно у Севастополі, дуже потужно, у різних районах тремтіли шибки. "Влада" побігла перевіряти бомбосховища

● Також непереможна українська армія вкотре помножила на нуль спроби лаптів полагодити Антонівський міст. Наші його ламають, лапті ремонтують, наші чекають, коли ремонт майже завершиться, х#ярять по ньому з хаймарса, лапті верещать, чергова колона з боєприпасами вибухає, наші регочуть. Коли ти лапоть і припхався воювати з українцями, колесо Сансари виглядає саме так.

Хоча нє, в даному випадку це скоріше колесо із хом’ячками у клітці.

● З Росії йде сервіс для аудіокнижок Storytel і книжковий сервіс Bookmate.

Henkel виставив свої 11 заводів на росії на продаж. Але головне - йде великий виробник софту Autodesk, на продукції якого працював роскосмос

● Нова Зеландія вводить нові санкції проти русні, вони стосуватимуться головних абізян в «ДНР» та «ЛНР», 48 посадових осіб та організацію.

Врагі, кругом адні врагі. І Лукашенко

● Сербія відмовляється від російської нафти. Бо санкції. Загалом експорт російської нафти знизився на 22% і є найнижчим за останні 5 місяців. Продаватимуть тепер Талібану, в обмін на трави з родзинками

● Непереможна українська армія уї@ала з Хаймарсів базу «Пятнашки» у Донецьку. Гупало кілька годин. Благодатним вогнем донецьку землю було очищено від танків, зрк, боєкомплектів і пачки лаптів.

● Чехи зібрали для українців 24 млн крон на знак помсти Росії за окупацію Чехословаччини в 1968 році. Суму було зібрано за тиждень, хтось прикріплював до платежу повідомлення на кшталт "Путіне, це тобі за мене і моїх батьків. Вони тоді були молоді і хотіли жити повним життям...". Гроші витратять на потреби ЗСУ.

● Пам’ятаєте відео з лаптєм, який в Естонії знімав тіктоки як він топче український прапор, ображає владу країни у якій живе і закликає русню її окупувати? Довийо@увався, тепер проведе 510 годин на громадських роботах і заплатить 500 євро штрафу. Найсмішніше, що він спочатку пішов у нєсознанку, при тому, що на відео його фізіономія. Необучаємий народ.

● У майбутній московській народній республіці почався масовий розпродаж маєтків на Рубльовці, на продаж виставлено 4 тис лотів на 2 трильони рублів. Власники давно звалили з росіюшки, а тепер позбавляються нерухомості (мабуть думають, що або скоро почне забирати їхня влада, або бомбити наша армія). У будь-якому разі зрозуміло, що життя на росії тепер для всіх ставатиме тільки гірше.

Новини про розпродаж репостять кремлівські пропагандисти з коментарями типу, ну і звалюйте, щури. Звісно їм заздрістно, Соловьйова на його віллу на Комо не пускають, Симоньян пише, як артисти співали на день аквафреша пісню "я остаюсь". Звісно @лядь, хто ж вас куди таких і впустить і випустить.

● І традиційне російське орейро. Владикавказ. У поліцію дзвонить жіночий голос і на фоні гімну України повідомляє, що у зливному бачку в туалеті лікарні №1 лежить бойовий отруюючий засіб. В лікарню одразу мчаться мусора і фсбшнинки і знаходять одноразову рукавичку з банкою, двома українськими шевронами і запискою, у якій терорист закликає російську владу піти нах#й а йому перерахувати 130 біткоїнов. Експертиза показала, що у банці були аналізи.

Затриманий - родич глави верховного суду Північної Осетії повідомив, що зробив таке, бо його дуже нервували події в Україні.

Цікаво, чому на нього не повісили смерть доньки Дугіна?

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/410

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