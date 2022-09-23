10 хороших новин 22 вересня

● Непереможна українська армія вдало протидіяла зомбі-апокаліпису у районах населених пунктів Куп’янськ, Зайцеве та Новомихайлівка. Благодатним вогнем авіації та артилерії було делаптифіковано 12 районів скупчення вже неживої сили (я мабуть у подальшому називатиму їх просто купками, бо для такого гівна якось забагато слів, заї@ало), дві зенітні батареї і три ППО, чотири пункту управління і три склади боєприпасів.

● В лаптєногій армії раздрай серед генералів. Кожним з них командує особисто бункерний дементор, а вони потім жаліються одне одному, який він ї@анат. Бо налагодити співпрацю у таких умовах неміжна ніяк.

Ї@анат тим часом шукає винних у провалах його геніальних ідей і паралельно стежить, щоби ніхто з генералів не здобув особливого успіху і не став зіркою. Вопщем, рубить сук на яких сидить. Він, здається, вже не намагається і не сподівається виграти війну. Тепер це просто війна заради війни.

● Тим часом свіже м’ясо відчайдушно тікає з м’ясорубки, бо не хоче на фарш. На всіх кордонах росії крім українського – кілометрові черги. Авіаквитки у країни, куди русню пускають ще хоч якось, коштували тисячі доларів, а тепер і зовсім не продаються.

Литва, Латвія, Чехія, Фінляндія і Казахстан оголосили, що в них тут не прохідний двір і рятувати русню вони не збираються, так шо ніяких гуманітарних віз. Також Латвія обіцяє запровадити додаткові візові обмеження для росіян та білорусів. Казахстан заявив, що не видаватиме посвідки на постійне проживання громадянам Росії без дозволу Москви

● русня на росії продовжує мітингувати (не забувайте, не проти війни, а проти мобілізації). Акції протесту анонсовані і на вихідні. Дагестанці взагалі психанули і перекрили федеральну трасу.

Російські мітинги, безсмисленні і беспощадні – це завжди добре. Чим більше народу боїться мусорів, але все одно виходить, тим більше шансів, що свого часу вони зможуть повторити ну хоча б події серпневого путчу…

● От знову щось палити почали. У Нижньому Новгороді спробували підполити військкомат, а у Тольятті також було підпалено двері та ґанок будівлі адміністрації міста. Щоправда і там і там без особливих наслідків

● Литва заборонила мовлення російських та білоруських телеканалів

● Норвегія офіційно скасувала спрощений візовий режим для русні. У них спільний сухопутний кордон – північніше полярного кола і то там норвеги нібито вже давно вибудували про всяк випадок паркан. Прям як знали-готовились

● Пам’ятаєте страшну новину про те, що лапті закупили в Ірана бойові дрони щоби ще страшніше з нами воювати? Так от ї@али ЗСУ ці дрони у всі лопасті. На фронті, читала, їх одразу збивають, бо жужжать так шо чути здалеку. А сьогодні лапті атакували ними Миколаївщину, то більшість теж позбивали. Швидко короче заканчіваються.

Щас от на росії мобілізують купу суворих воїнів, то можна буде запускати дрони і власного виробництва: знизу кулемет, зверху вентилятор, посередині лапоть комплекції чмоня з фотоапаратом в зубах. Ми всі точно одразу перестанемо бути бандерофашистонацистами, від такого ужаса

● На росії скоро почне все ламатися і сипатися у прямому сенсі. Враховуючи, що гарматне м’ясо пручається, військкомати доїбалися до історично самих бесправних – до бюджетників. І видають тепер повістки пачками у водоканалах, депо, авіадіспетчерам. До речі, під призов потрапляє і більше половини пілотів цивільної авіації.

Таке враження, що ботоксний некромант оголосив війну на знищення нашого народу, а заодно проводить і геноцид свого.

● Ви помітили, як Дондон останнім часом знахабнів? Пропозиція про самомобілізацію – рас, критика обміну полонених – два, заява про те, що він не проводитиме мобілізацію у Чечні бо вони і так більше всіх відправили – три.

Риторика Дондона – це чіткий маркер слабкості Путіна. Він і так з ним постійно наривався, бо ми атвєтствєнні за Грозний, которий пріручілі, але зараз це щось взагалі нечуване.

І якщо в Дондона від надлишку золота в організмі ще не остаточно поплавило зозульку і він усвідомлює, що президентом всіх лаптів він ніколи не стане, значить у кремлівських яструбів вже є новий кандидат, перед яким зараз всі вони намагатимуться вислужитися.

Ну або йому просто свіжої афганської підвезли, х#й його знаєт.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/490

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