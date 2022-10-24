10 хороших новин 23 жовтня

● Непереможна українська армія відбила атаки копрокадаврів у районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області. Крилаті козаченьки, ракетники та артилерія за добу погромила лаптям 11 скупчень, склад боєприпасів і зрк. Підтверджено 400 двохсотих за минулу добу.

● Російська авіація продовжує героїчну боротьбу з власним авіапарком і російським населенням. Цього разу винищувач су-30 пи$данувся на двоповерховий приватний будинок в Іркутську, у якому мешкало дві родини. Цього разу два пілоти ще більше нас порадували і не встигли катапультуватися, а потім просто задихнулися у кабіні. Будинок згорів, жильців у ньому, за даними рашазмі, на той час не було.

● Гончаренко пише, що у Херсоні влаштували фейерверк в автівці «начальника СІЗО» Олега Тютюрая і є загиблі та поранені. Поки невідомо, яка доля спіткала цього конкретного колаборанта.

● А от пропагандон WarGonzo, він же Семен Пегов, вже точно підірвався під Донецьком, причому на своїй же міні. Співучасники його пишуть, що наступив Сьома на лепесток, а ці протипіхотні міни розкидає тільки русня. За попередніми даними, поранений у ногу. Знаючи російський новояз, це може значити і що її відірвало.

● В Енергодарі бавовна завітала у готель «Аліса» в якому квартирувалися лапті. Скільки лаптів у підсумку відправилися у задзеркалля ще уточнюється. При цьому непереможна українська армія ділиться даними, що 22 жовтня в Енергодарі було знищено чотири гаубиці, три вантажівки з боєприпасами, уражено два урагани, разом з бойовими розрахунками, вбито 50 лаптів і поранено 40.

● Росія та Білорусь пропустять молодіжний Чемпіонат світу з боксу через часові та матеріально-технічні обмеження, пов’язані з підготовкою спортсменів (всіх вже мобілізували чи шо?). А тим часом наша збірна з боксу здобула одразу три золоті нагороди на Чемпіонаті Європи і це найкращий результат в українській історії

● Гайдай каже, що у Кремінній відмовились воювати 70% чмобіків 488-го мотострілково-лаптєногого полку. Проте втекти встигли не всі і зараз родіна, пи$дюлями і погрозами намагається пробудити в них патріотизм.

● Борис Джонсон фсё...

● Ізраїль лупанув по складу з сирійськими дронами, що призначалися для русні. Тобто замість того, щоби давати ППО нам, вони вирішили збивати іранські мопеди самі, причому оптом. Нууу, чому б ні, діло хозяйськоє

Іран русні ще балістичні ракети постачати зібрався, ви уж, будь ласка, і тут не підкачайте, дякумо авансом, смачного вам фалафелю

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/566

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