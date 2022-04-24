10 хороших новин 23 квітня

● В абізянії закінчилися бойові абізяни – всі «народні міліціонери» героїчно та безславно загинули в боях під Маріуполем. Звісно це ускладнює подальшу мобілізацію, бо абізяни хоч і тупі, але добре знають, як то боляче, коли б’є Верба

● Українське міністерство оборони (і жирного тролінгу) скромно заявило, що крейсер «Москва» перетворився на об’єкт української культурної спадщини. Він же заліг на глибині 45-50 метрів за 80 миль від Одеси. То його і занесли до реєстру, під номером 2064

«Знаменитим крейсером і найбільш затонулим об’єктом дна Чорного моря можна буде милуватися, особливо не занурюючись. Відповідно до Конвенції ЮНЕСКО, усі сліди людської діяльності на дні Чорного моря, в межах економічної діяльності нашої держави є власністю України!» – реготнули у відомстві.

● Тим часом роїсся втратила ще одне судно - «Расул Гамзатов». Цього разу це справді не ми – корито зазнало пошкодження під час буксирування. Насправді може і не варто витрачати поки наші «нептуни» - ці тупорилі лапті самі ух#ярять весь свій флот, маючи на те час і натхнення. Нам тільки треба трошки поміркованої, грамотно дирижованої паніки

● Тим часом наших за спалену «Москву» преміювали автівкою. Голова Асоціації міжнародних експедиторів України подарував Dodge Challenger за «створення нового будинку чорноморської флори та фауни»

● А тим часом на місце загибелі «Москви» окупанти направили 109-річний катамаран. Мабуть зрозуміли, що одним кораблем чорноморська креветка ще не від’їлася. Це, до речі, хороші новини і для «Смердючого Кузі», бо нарешті всі перестануть кпинити з його недолугого екіпажу і перекинуться на цей музейний експонат

Відчуваю що після Перемоги ми станемо новою Mекою дайвінгу.

● У#обки з Бучі нарешті повернулися до істоків і перетворилися на гній, стараннями наших військових.

Підрозділи 64-ї окремої лаптєногої мотострілецької бригади, яка вбивала, катувала і ґвалтувала жителів Бучі, зовсім не героїчно загинули в районі Ізюму. Перед смертю плакали і кликали мамку.

І мамки їхні теж повиздихнуть, бо все крадене завжди приносить тільки горе. Трошки почекати залишилося.

● Booking.com запустив ініціативу для підтримки наших людей, які змушені були виїхати за кордон через війну. Відтепер вони мають можливість забронювати житло зі знижкою у 50 – 100%.

● На Херсонщині наші задвохсотили двох чергових генералів, завдавши удару по передовому пункту управління 49 загальновійськової лаптєногої армії, який «всупереч бойовим настановам та здоровому глузду було розміщено на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення»

Бл@ть, наші таки навчилися писати красиві релізи. Хоча думаю, що і раніше могли, просто не дозволялося. Не було щастя, та нещастя помогло. Слава пресофіцерам! Правда.

● Русні мабуть знову заборонять відпочивати у Туреччині, бо вони закрили повітряний простір для російських літаків що летять у напрямку Сирії.

● Президент Зеленський почав забувати російську мову. На сьогоднішній, але поки я це допишу, вже буде на вчорашній пресконференції він запнувся, відповідаючи на запитання:

«Турция открыто заявляет о том, что она будет и хочет быть среди… гарантеров російською мовою? Гарантів. Среди гарантов безопасности», – сказав він.

За кілька секунд забув російську вдруге.

«Президент Алиев всегда поддерживал и поддерживает Украину. Была гуманитарная помощь, была медицинская помощь. Думаю, что сложно з точки зору озброєння… Слухайте. Складно вже стало російською. С точки зрения оружия»

Ну от. А то какая разніца, какая уліца…

Може і виросте з нього нормальний такий, затятий русофоб.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/210

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