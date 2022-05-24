10 хороших новин 23 травня

● Данія надає Україні протикорабельні ракети Гарпун. Як багато руських воєнних кораблів ми тепер відправимо на корм чорноморському бичку. Але в них ще є час засунути якорі собі у сраку і швиденько з’ї@атися, поки ми не пристрілялися.

Хоча, судячи з Чорнобаївки, вони необучаємі

● Особливо символічно, що саме коли ми отримали звістку про Гарпуни, стало відомо і що з полону визволили автора фрази «Русский военний корабль, іді нах#й». Ні, не Грибова, то говорив не він, а сказати що він - це була особлива військова хитрість. Щоби справжнього автора у полоні не катували, поки він не скаже на камеру все, що їм захочеться.

Прізвище нашого героя досі приховують, заради його ж безпеки.

І знаєте, дарма тут деякі ображаються, мовляв їх надурили. Да хоч 10 разів так робіть, тільки витягніть наших, усіх до одного. Наші герої нам потрібні живі.

● Депушкінізація з пам’ятників перекинулася на бібліотеки. З них нарешті зібралися викинути антиукраїнську літературу, россучліт, випущений після 1991 року і всю цю упороту російську класику, якій взагалі не місце не тільки в українській, а і у будь-якій школі, бо вона здебільшого взагалі не для дитячих мізків.

Круто би ще було потім взяти ці сто мільйонів примірників і урочисто здати на макулатуру. Або, як варіант, лаптям продати – нехай забирають, якщо так цінують свою велікую русскую літературу.

От тільки чогось мені здається, що ніхто ніх#я не купить

● Сьогодні на довічне засудили першого російського воєнного злочинця – Вадима Шишимарина, який застрелив мирного жителя. Шишимарін на суді мимрив, що не хотів його убівать, але той говорив по телефону, і командір сказав, що треба, тож він і вистрілив діду у голову. Мотивація рівню шимпанзе.

Шкода звісно, що він тепер житиме і жертиме нашим коштом, але ж ми цивілізована країна. Доведеться потерпіти, сподіваюся, що трошки

● Росія за три місяці перетворилася обратно на совок – спочатку від них пішов Макдональдс, а тепер і джинси. Levi Strauss & Co нарешті знеслися звалити з російського ринку. Всьо, поламалися дві головні скрєпи перестройкі.

До зими в моду у лаптів повернуться светри бойс, жуйка і норковиє шапкі фасону «ранній Янукович».

● А Казахстан, виявляється, нєблагодарний – взяли і заблокували $20 млн активів російських банків. Оддячили за ОДКБ. Правду каже Путін – кругом одні врагі. І Лукашенко

● Непереможна українська армія задвохсотила стадо з 14 ілітних псковських десантників, разом із двома десантовозами. І добре, а то би заблуділісь

Ще наші козаки з відстані 20 кілометрів уїбали по пункту дислокації командного складу, зачепивши позашляховик із буковкою Z і кількох лаптів, що тирлувалися неподалік.

● На росії – гучний дипломатичний скандал, у радника місії росії при ООН у Женеві Бориса Бондарєва, виявляється, увесь цей час десь була прихована совість! І він ще цими руками з нормальними руськими людьми здоровався!

Такого наговорив, падлюка: і що йому соромно за свою країну і роботу, і що війна жирною літерою Z перекреслила усі надії на поступовий розвиток росії, і що Лавров – це про деградацію, а МЗС – не про дипломатію, а про ненависть та брехню…

Вопщем так русню не предавала навіть бабушка з червоним прапором. Кругом, кругом одні врагі. І Лукашенко

● Сьогодні загалом урожайний на зброю день, бо крім завітних гарпунчиків від Данії, ми ще отримаємо гелікоптери, танки і ракетні системи від Чехії, артилерію від Греції та Італії і протитанкову зброю і боєприпаси від Німеччини. І дуже дякуємо, давайте ще, бо русня сама себе не повбиває. Хоч і дуже старається

● У Мелітополі спецслужби, спільно з партизанами, поламали лаптям канал доставки зброї та боєприпасів для всіх окупованих територій. Макаки, кажуть, через це страшенно сруться – і між собою, і у прямому сенсі.

Як же хочеться, щоби вони усі звідти з’їбалися, ще до сезону черешні

Источник: https://t.me/valentynaeminova/265

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