10 хороших новин 24 травня

● Надувся як криса на крупу – це зараз про лаптів. Заблокували нам порти і думають, що тепер нічого не куди не дінеться. Х#й, вже дівається.

Сьогодні перший потяг з українським зерном прибув до Литви, де його перевантажать на корабель. А паралельно розробляється варіант, що ВМС розчистять акваторію від мін, а військові кораблі союзників, так звана «коаліція охочих» супроводжуватиме українські суховантажі. Дуже хотілося би у цей момент подивитися на ї@ала російських військових моряків.

Хоча, звісно, все можна вирішити ще простіше – дайте нам багато протикорабельної зброї

● З чумної бабалайні уходить ще кілька великих і знакових бізнесів. Нарешті дотисли швейцарський концерн Sulzer зі списку Stop Bloody Energy. Вони роблять обладнання, у тому числі, для нафтової галузі, а потім його обслуговують. А це значить, що видобувати нафту країні-бензоколонці буде ще складніше, самі ж ніх#я не вміють.

Не буде айфонів - рітейлери Apple вже закрили більше 15 російських магазинів re:Store і iPort, бо майже нічого продавати і все одно ніхто нічого не купує.

А ще виходить і закриває всі свої 130 кав'ярень Starbucks – пасовище любителів інстаграмчика. Забувайте, лапті, про красиве життя.

● І до речі ще про нафту – як повідомляє Reuters, рекордні 62 млн барелів російської нафти зараз безпомічно бовтаються у морі, бо нема їм куди плисти – нема покупців. Ну реально як чумні

● А от нашим товарам тепер зелене світло. ЄС не тільки затвердив четвертий транш військової допомоги Україні на 500 млн євро, а й таки призупинив мита для українського експорту.

● Непереможна українська армія затрофеїла жирную дічь: тушку генерал-майора ВПС Канамата Боташева, причому разом з літаком Су-25, на якому він шастав без дозволу по нашому небу. Щоправда ї@анули по ньому зі стінгера, тому сама тушка погано збереглася.

Також задвохсотили командира роти з полку імені Кадирова Асвада Ідрісова. Невідомо, чи встиг він викласти свій останній тікток

● Російське командування продовжує заслужено знущатися над батьками загиблих на крейсері «Москва». Кажуть визнавати синів «померлими внаслідок катастрофи», а не під час бойових дій.

Нє, ну це правда катастрофа. Ви цій владі потурали, раділи краденому Криму, відпустили своїх дітей вбивати наших дітей. Це наслідки.

● ПЦУ вирішила відвоювати собі монастир на території Києво-Печерської Лаври. Епіфаній має попросити уряд передати один з храмів Верхньої Лаври ПЦУ. І подивимося, як московські попи тепер відмовляться

● У Франику перехожий втащив вуличному музиканту, який співав російською мовою. Реакція Марцінківа: "Треба тому хлопу адвоката певно знайти. Той, що москалю дав по писку».

● Ще один болісний удар санкціями по самим простим росіянушкам: мережа дешевих магазинів «Пятьорочка» зажмотіла всі їхні любовно зібрані бонуси, бо підрядник, що спеціалізувався на програмах лояльності, через санкції пішов з російського ринку.

Так шо теперь разорєніє, не зекономити три рублі на пляшці бояришнику, Байден, как ти мог, фашист, Путін, ввєді дісконт!

● Харківські мінометники розстріляли лаптів з їхніх же, раніше затрофеєних мінометів

Як то кажуть, а хто до нас із мечем прийде, тот повертатиметься додому холодний, шматками і в пакетику. А меч хай залишається, нам тут пригодиться, по хозяйству.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/266

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