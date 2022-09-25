10 хороших новин 24 вересня

● Непереможна українська армія відбила атаки лаптів у районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка. Артилерія та авіація у свою чергу розбомбили біснуватим макакам близько 25 скупчень, 7 позиці зрк і ппо, збили чотири сушки і чотири склади з боєприпасами

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу на Херсонщині. Козаченьки вкотре роз’ї@али Каховський міст і новокаховську понтонну переправу, набили півсотні лаптів, станцію реб, ракетний комплекс тор і красиво жбонькнули по колонні озброєння і техніки. Гаубиця, танк і 16 броньованих лаптєвозів перетворилися на один великий мангал. В русні ж насправді мангал є символом 9 травня, а не якісь там пілоткі і колорадські тряпочки.

● Наша постійна рубрика «наслідки контрнаступу». За місяць, з початку вересня, непереможна українська армія звільнила 9 тисяч квадратних кілометрів української землі, це близько 400 населених пунктів. Такої пи$ди, ганьби і ужаса лаптєнога армія не мала мабуть з часів фінської війни.

● Непереможна українська армія продовжує відстріл іранської техніки. Перебивши вже близько десятка безпілотників-камікадзе Shahed, цікаві до усього нового козаченьки взялися за ударні дрони-розвідники Mohajer-6. Перший, стараннями одеських ппошників, вже відправився у напрямку крейсеру «Москва», перетворюватися на готель для мідій.

Вангую, що наступного літа наша ділянка Чорного моря стане меккою для дайверів. Можливо ми навіть якійсь новий напрямок дайвінгу відкриємо, одеську бізнес-жилку ж ніяким х#йлом не перешибеш.

● Ми вже пораділи-попишалися за країни, які не пускають до себе руснявих дезертирів, але Вірменія виділилася. Нє, вони до себе дезертирів пускають, взагалі без проблем. А потім, на правах члена ОДКБ видають їм повістки в Карабах блять, я кричу сурком в горах, це тролінг, жирний і смачний як шашлик-по карськи

● На Буковині адепти секти РПЦвУ, яку в нас ще називають УПЦ МП, вирішили вчергове потаскатися хресною ходою і вирушили до монастиря Московської церкви в селі Бояни. Зрештою поліція розігнала цей зомбі-апокаліпсис, а організатор тепер заплатить штраф. Шкода, що маленький – від 170 до 425 гривень, він це за вихідні свічками відіб’є. Але загалом приємна тенденція, не чула, щоби таке робили раніше.

● Наша нова постійна рубрика «гієна огнєнная (алюзію і метафору поймуть не только ліш всє». На Омщині мобілізовані відмудохали мусорів і росгвардію, намагаючись запхати їх до автобуса, щоби разом поїхати на війну!

● Наша постійна рубрика «горящая росія». Очевидці у Пітері пишуть, що над містом нависла величезна хмара чорного диму. Горять господарські приміщення на площі у пів квадратного кілометра, і горять вже кілька годин.

Цікаво, пожежників у місті всіх мобілізували чи хтось залишився

● Мобілізованим лаптям видали радянські каски і іржаві автомати. Очевидно іржаві, це видно навіть на відео низької якості. Тобто усім вже настільки похуй, хто там воюватиме, чим і як, що їх скоро запускатимуть у бій просто з однією гранатою.

Загалом тішить увесь цей російський монтіпайтон з мобілізацією. Дерев’яні майори з військкоматів кинулися виконувати наказ путіна із таким завзяттям, що навіть Маргарита Симоньян лякається. Гребуть старих, хворих, мертвих і п’ятирічних. Симоньян каже, що це у військкоматах засланці з України, щоби всю ідею пересрати і опорочити (до речі, я давно ніде не бачила Яроша). Інші блогери закликають перестати спричиняти ґвалт і качати права так, ніби тут Україна.

Ну я правда не знаю, чи варто радіти, що ми на болотах стали брендом. Ми мабуть завжди і були, бо вони всю свою історію пи$дять в нас нашу історію

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/496

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